Les Algériennes du château d’Amboise, roman d’Amel Chaouati : Des femmes et enfants oubliés de l’histoire

Amel Chaouati a peut-être tardé à écrire sur ces femmes méconnues du château d'Amboise et, de ce fait, laissé répandre trop de légendes ou d'approximations. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, il subsiste encore autour du personnage de l'émir Abd el-Kader, ainsi que des siens, quelque chose de passionnel qui ne se prête pas encore tout à fait à l'objectivité.

Aujourd'hui, il est clair que la plupart des témoins lointains ou récents ont disparu et/ou déjà écrit sur l'émir et sa suite. Amel Chaouati est probablement la toute dernière à avoir tenté, à travers une riche documentation laborieusement recueillie ici et là, en Algérie et en France, de les faire «parler» à sa façon. Or, les proches de l'émir, fussent-ils de son camp ou de simples ennemis, autrement dit ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont naturellement côtoyé de près ou de loin le personnage et, dans une moindre mesure, sa suite, ont peut-être voulu préserver malgré tout une intimité qui, à leurs yeux, commandait de ne rendre public leur témoignage qu'après un certain délai.

Cela ne pouvait donc que rendre la tâche plus difficile à l'auteure qui, en dépit de telles contraintes, a malgré tout réussi le pari de reconstituer le puzzle historique qui devait servir de plate-forme documentaire à ses recherches et, à la clé, conférer objectivité et cohérence à son récit sur le séjour de l'émir et des femmes de sa suite au château d'Amboise.



Des recherches documentaires très poussées



Une fois donc ces contraintes d'ordre documentaire levées, il ne restait plus à l'auteure qu'à reconstituer un environnement humain de l'émir qui ne soit ni trop inféodé à la tutelle française, ni trop exposé au point de faire dire des choses inadaptées. Et l'expérience et la volonté de bien faire aidant, Amel Chaouati, avec le recul qui sied à de telles reconstitutions, ne s'est nullement employée à juger, voire à ne ménager personne, fût-ce l'émir, tout en sachant pertinemment ce que les uns et les autres ont dit de lui et des siens en coulisses, plus particulièrement durant le séjour en France.

Elle a, bien au contraire, évité d'être elle-même soumise à d'éventuelles comparaisons et donc être jugée avec sévérité, surtout par ceux qui, ayant déjà écrit sur l'émir Abd el-Kader, croient le connaître mieux qu'elle. En choisissant de considérer celui-ci comme un personnage en quelque sorte extérieur et sa suite, particulièrement les femmes, autre chose d'intérieur, elle se devait d'exprimer librement cette part féminine d'elle-même qu'il lui fallait sans cesse contrôler auprès des autres. Cela a finalement tenu à une sorte de funambulisme.



Le grand dilemme de l'émir Abd el-Kader



L'émir avait pourtant contre lui tous ceux qui pensaient que les Français avaient déjà gagné la guerre d'occupation, puis de colonisation en Algérie. Ce qu'il y eut de décisif chez lui, ce fut certes l'intuition, mais aussi le sens du calcul opérationnel. C'était un stratège avant tout, il avait tout calculé sur le terrain et compris avant tout le monde que l'Algérie était en train de perdre sa souveraineté.

Mais cette vérité est telle qu'il a été surpris, cette fois-là, par l'Histoire, d'autant qu'il ne l'a pas devancée comme si souvent auparavant. Il se reprocha de s'être laissé gagner de vitesse. Son grand dilemme, provenant de la menace de répression sanglante de sa smalah par les généraux français au cas où il n'abdiquerait pas, l'avait desservi probablement. Et aussi cet isolement dans lequel il s'était retrouvé enfermé et qui, s'il s'était prolongé, ne lui aurait pas permis de sauver les siens d'une mort certaine.

Aussi, Amel Chaouati conclut son ouvrage (ponctué d'une postface de Maïssa Bey) en ces termes : «L'emprisonnement de l'émir Abd el-Kader et de sa suite en France, de 1848 à 1852, a été une épreuve douloureuse et traumatique pour tous ; les épreuves causées par la mort de vingt-cinq personnes, les conditions de leur inhumation et la longue durée d'enfermement de ces semi-nomades ont été source de crises de folie et de maladies somatiques.» Et l'auteure de préciser que «pour les femmes plus que pour les hommes encore, l'emprisonnement au château d'Amboise s'est caractérisé par une violence psychologique importante du fait de leur longue et double réclusion, celle imposée par la France et celle imposée par la culture et la religion ou encore par la volonté de résistance des femmes».

Amel Chaouati insiste d'ailleurs sur le fait que «cette réclusion depuis leur arrivée en France leur a causé de nombreux torts tant sur le plan physique que psychique, entraînant le repli des jeunes enfants qui ont été incontestablement les principales victimes». Ainsi, finit-elle de conclure, «l'état rachitique des enfants nés entre Pau et Amboise pourrait être corrélé avec le continuel confinement des femmes depuis leur arrivée en France, privées de lumière et d'exercice physique».

Faire revivre tous ces moments douloureux ne pouvait donc que contribuer à lever le voile sur une tranche obscure de l'être humain que fut avant tout l'émir Abd el-Kader. Pour tout dire, cela permettra assurément à chacun(e) d'avoir une vision plus claire et plus profonde sur une importante partie de sa vie et, par là même, de celles des femmes de sa suite au château d'Amboise

Kamel Bouslama

.

Les Algériennes du château d'Amboise, d'Amel Chaouati, édition La Cheminante Plein champ, Paris 2014, 214 pages.

.