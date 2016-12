Tomber de rideau sur le festival du film amazigh / Le Combat du cœur rafle la mise avec trois Oliviers d’or

Après cinq jours d’intenses activités cinématographiques et autres manifestations inhérentes au cinéma, le rideau est enfin tombé, jeudi dernier, sur la 15e édition du Festival national culturel annuel du film amazigh (FNCAFA) qui s’est déroulé à Tizi Ouzou sous le haut patronage de son excellence le Président de la République.

La cérémonie de remise des Oliviers d’or, la plus haute distinction du Festival du film amazigh, aux 25 films ayant concourus a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, en présence des autorités locales, civiles et militaires, à leur tête le wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali, des élus locaux et nationaux, ainsi que d’autres invités de cette édition, notamment de célèbres réalisateurs, comédiens et chanteurs. La salle de spectacles de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, de la ville des Genêts où s’est déroulée cette cérémonie de remise des prix, a été pleine à craquer d’amoureux du 7e art d’expression amazighe et de comédiens ayant joué des rôles des les films en compétition. Ils attendaient avec impatience les résultats des jurys des différentes catégories des films participants pour s’adjuger l’un des Oliviers d’or. Après les allocutions d’usage, place au verdict du jury. Celui-ci n’a pas tardé à mettre fin au suspense en annonçant son choix consacrant le film Le combat du cœur, du réalisateur Mohamed Rahal, meilleur long métrage de cette édition. Le jury a également décerné au même film deux autres Oliviers d’or, de meilleures interprétations féminine et masculine. En tout, le film Le combat du cœur a raflé trois Oliviers d’or, au grand soulagement de son réalisateur, de son équipe et de l’ensemble des comédiens, particulièrement Fahima Djayette et Salim Miloudi qui ont obtenu les prix de l’Olivier pour les meilleures interprétations pour leur rôle de Sarah et Wassim, dans le film traitant de la problématique du conflit des générations et des fléaux sociaux multiples qui rongent notre société. Le réalisateur de ce film qui a raflé trois Oliviers d’or s’est dit très heureux de voir le travail de toute son équipe consacré par le jury de ce festival. Le prix de l’Olivier d’or du meilleur film court métrage a été, quant à lui, attribué au film Je te promets…, de Mohamed Yargui qui, selon le président du jury de cette catégorie, Abdelkrim Tazarout, journaliste et critique de cinéma, a fortement séduit par ses qualités techniques et artistiques, qualités permettant au réalisateur de se lancer dans le long métrage. Le même jury a remis le prix de l’Olivier d’or du meilleur film d’animation à Inezra mazal anzar, de Karim Bellabed, une production qui s’est distinguée des autres films en lice par son excellent dialogue, entre autres. S’agissant de la catégorie du film documentaire, l’Olivier d’or a été attribué au film documentaire Ithrane nMouloud, racontant la célébration du Maoulid Ennabaoui dans la région du Mzab, et réalisé par Mustapha Bouksani. Deux prix d’encouragement ont été décernés aux réalisateurs Malek Amirouche, pour son film documentaire Nna Ldjoher Ahmis : une femme d’exception, et à Amirouche Hadjemi, pour son film Kani Kan. Le prix l’Olivier d’or du meilleur scénario a été, par ailleurs, attribué à la comédienne Djamila Boualem pour son texte El Djarh ourenhalou. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué dans son allocution de clôture de cette édition que le Festival du film amazigh a grandement contribué à la valorisation de l’identité nationale à travers la promotion de sa composante amazighe, ajoutant que le festival ne cesse d’évoluer au plan de la qualité au fil des éditions. Le ministre a aussi salué les efforts déployé par les organisateurs de cette manifestation dédiée au film d’expression amazighe, une langue consacrée langue nationale et officielle, comme il a rendu hommage au ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, pour le travail remarquable qu’il est en train de mener pour que la culture rayonne dans le pays, notamment par le maintien pratiquement de toutes les manifestations culturelles.

Bel. Adrar