COMMENTAIRE : Haro sur les augmentations !

Ces deux derniers mois, plusieurs produits de large consommation ont enregistré une hausse subite et inexpliquée des prix. De l’agroalimentaire à l’électroménager en passant par les boissons et le tabac, presque tous les produits ont vu leurs prix grimper. Les commerçants ont eux-mêmes décidé de manière unilatérale d’augmenter leur tarification, en raison des taxes et autres augmentations annoncées dans le cadre de la loi de finances. Ils ont préféré anticiper sur toutes ces nouvelles mesures. Outre cette hausse, les importateurs ont également adapté leurs tarifs selon la valeur du dinar algérien qui continue de subir une forte dépréciation. Il convient de noter qu’il a chuté à son plus bas niveau historique à 110 dinars pour un dollar, alors que sur le marché parallèle des devises, il flotte toujours. Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a assuré, que la loi de finances pour 2017 préserve le pouvoir d’achat des citoyens et maintient la subvention des produits de large consommation, tels le sucre et l’huile. «Le ministère du Commerce est chargé, via ses équipes de contrôle, de veiller à ce que les commerçants n’augmentent pas les prix de ces produits et à ce qu’ils respectent leurs marges bénéficiaires. Des sanctions seront prises contre tout commerçant qui entreprend une augmentation des prix de ces produits», indique-t-il. Des années difficiles attendent les Algériens confrontés à une forte dépréciation de leur monnaie et à des mesures qui font exploser le coût de la vie, avertissent des experts. Compte tenu de la gravité de la situation économique induite par la chute des prix du pétrole, le gouvernement a annoncé une série de mesures, notamment dans le cadre des deux dernières lois de finances 2016 et 2017. Les plus importantes concernent la hausse du prix des carburants, subventionnés depuis des décennies. Les prix des denrées alimentaires devraient également monter en flèche. Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a indiqué, que les réserves de change devraient s’établir à environ 116 milliards de dollars pour l’année 2016, soulignant qu’elles ne baisseront pas sous 100 milliards de dollars «quelles qu’en soient les circonstances. L’Algérie importe plus de la moitié de ses denrées de base et est parmi les premiers importateurs de blé. Et bien que le gouvernement s’engage, notamment dans le cadre de la loi de finances 2017 à ne pas toucher aux subventions, il n’en demeure pas moins que l’augmentation de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), va se répercuter sur le coût de la vie, suscitant des craintes d’inflation. A fin juillet 2016, l’inflation était de 6,33%.

Ce pic semble toutefois indiquer une tendance haussière des prix. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a annoncé que le taux d’inflation en Algérie sera de «4,7% en 2017 pour s’établir autour de 4% en 2018», indiquant que la politique de l’État sera orientée vers «une diminution des dépenses, notamment celles qui concernent les fonctionnements et les équipements». Certes, le gouvernement a prévu dans le cadre de la loi de finances 2017, une série de mesures favorables aux entreprises dans le but de stimuler les investissements, mais les choses sont beaucoup plus difficiles que prévu. C’est que les citoyens craignent l’effet d’un choc sur le pouvoir d’achat, d’où les premiers signes de refus à l’égard des augmentations, qui préfigurent une crise sociale. Pour l’instant, les mesures n’ont pas provoqué de vrais remous, mais le sentiment général qui se dégage suite aux augmentations décidées unilatéralement par des commerçants, sur les produits de première nécessité, est que des pères de familles, ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois. Ils disent leurs espoirs déçus. Pour eux c’est la galère au quotidien. Dans ce sens, des observateurs estiment que les mesures de sanctions contre des commerçants contrevenants sont insuffisantes, surtout que les augmentations touchent directement les classes les plus défavorisées qui devront faire face à des hausses de prix insupportables.

Farid Bouyahia