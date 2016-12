ASSASSINAT DE L’AMBASSADEUR RUSSE EN TURQUIE : M. Sellal signe le registre de condoléances

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a signé hier le registre de condoléances ouvert à la résidence de l'ambassadeur russe à Alger, suite à l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, Andreï Karlov. "C'est avec une profonde consternation que nous avons appris l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara, Andreï Karlov, le diplomate chevronné qui accomplissait ses nobles missions au service du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples russe et turc", a écrit M. Sellal sur le registre de condoléances. Après avoir condamné avec "force" un "acte abject", le Premier ministre a présenté, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au nom du gouvernement et du peuple algériens, ses condoléances à "la famille du défunt et au peuple et au gouvernement russes amis".

M. Sellal a rappelé que l'Algérie "qui a souffert des affres du terrorisme barbare partage la douleur et la tristesse du peuple russe ami suite à l'assassinat d'Andreï Karlov et se dit disposée à joindre ses efforts à ceux de la Russie amie et de la communauté internationale pour venir à bout du terrorisme, éradiquer ce fléau destructeur et faire régner la paix et la sérénité au sein de la communauté internationale".

"Tout en nous inclinant à la mémoire du défunt Andreï Karlov, nous vous réitérons nos sincères condoléances et notre solidarité", a conclu le Premier ministre. (APS)