Prolongation des vacances d’hiver : Une décision sage

La décision soudaine du département de l’Education, liée aux vacances d’hiver a eu l’heure de surprendre plus d’un au sein de plusieurs franges de la société. Une décision qui n’a pas été pour déplaire aux parents d’élèves du moins pour leurs représentants, à l’image de leur Fédération nationale. «La prolongation des vacances scolaires est une décision sage. C’est une occasion idéale pour protéger les élèves contre le danger de la violence après ce qu’on vu dans certains établissements qui ont été la cible d'actes de sabotage perpétrés par des délinquants. Tout le monde a en mémoire en outre du tragique incident qui a coûté la vie à un lycéen à Alger», a commenté Mme Dalila Khiar, cité par l’APS. Pour elle, il est clair que de parties occultes visent à créer «l'anarchie» et à propager la «violence» en milieu scolaire, mais celle-ci a tenu à saluer l’action que compte entreprendre le ministère de l’Education nationale durant cette longue période des vacances, en l’occurrence une campagne de sensibilisation axée autour de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Même son de cloche pour le président de l'Association nationale des parents d'élèves qui a qualifié la décision du ministère de l'Education nationale de «courageuse».

«La prolongation des vacances est une belle occasion pour mettre un terme aux protestations que connaissent certains établissements scolaires dont le but est d'inciter les élèves à sortir dans la rue», a soutenu M. Khaled Ahmed qui appréhende toutefois le fait de se retrouver dans l’impossibilité de ne pas pouvoir rattraper les cours perdus à cause des débrayages répétitifs qu’a connus le secteur de l’Education nationale lors de ce premier trimestre mais aussi, a-t-il estimé, des jours fériés. «Au total, on compte 20 jours de cours de perdu dont la moitié à cause des grèves», a-t-il regretté.

En revanche, l’Organisation nationale des parents d’élèves n’est pas de l’avis des deux autres associations et son président a tenu à le faire savoir. «Nous regrettons les prises de décisions individuelles sans avoir eu recours aux consultations préalables avec les partenaires sociaux du secteur, en l’occurrence les syndicats et les associations des parents d’élèves», a déploré dans ce contexte, M. Ali Benzina qui a rappelé à cette occasion une autre volte-face du ministère concernant l’examen du baccalauréat 2017.

Du côté des organisations syndicales, les avis sur cette décision de prolonger de 10 à 18 jours les vacances d’hiver divergent d’un syndicat à un autre. Pour le SNAPEST, la décision est «non étudiée» pour la simple raison que les enseignants ont été «oubliés». «La satisfaction des exigences des élèves menace aujourd’hui la rigueur qui doit caractériser l'école algérienne». En effet, selon ce syndicat, «en renonçant en si peu de temps à deux de ses décisions, à savoir celle relative au calendrier du baccalauréat et celle afférente à la durée des vacances d'hiver, le ministère de tutelle risque d'encourager les élèves à exiger de nouveau que le seuil de cours soit fixé», a considéré le secrétaire général du Syndicat national autonome des professeurs d'enseignement secondaire et technique, Meziane Meriane, imité par le SG du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF). Boualem Amoura estime à ce propos que par de telles décisions, le département de Benghabrit «satisfait les élèves au détriment de l'aspect pédagogique» et n’écarte pas de voir un jour les élèves «exigés» par exemple le retour au seuil des cours, qui a été tranché il y a deux ans.

Pourtant, ce que tout le monde semble oublier, c’est qu’au lieu de jeter la pierre, à chaque fois, à la tutelle, c’est aux enseignants de sensibiliser les élèves quant à leurs intérêts, surtout que c’est à partir des établissements que les mouvements de protestation démarrent, d’aucuns pointent justement le doigt sur l’encadrement pédagogique en estimant que «les lycéens ont été manipulés dans ce but. »

S. A. M.