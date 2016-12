ALGÉRie-ESPAGNE : Dialogue STRATÉGIQUE

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, présidera la délégation algérienne à la première session du Dialogue stratégique algéro-espagnol sur les questions sécuritaires, prévue le 22 décembre 2016 à Madrid, a annoncé hier, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Cette première rencontre, qui sera co-présidée du côté espagnol par le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, M. Ignacio Ybanez, se situe dans le prolongement des consultations bilatérales régulières de haut niveau instaurées entre l'Algérie et l'Espagne, liées par un Traité d'Amitié, de Bon voisinage et de Coopération, signé à Madrid le 8 octobre 2002 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et le président du Gouvernement du Royaume d'Espagne, M. José Maria Aznar», précise la même source. «Outre les questions politiques et sécuritaires, dont la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, les deux parties aborderont les échéances bilatérales en perspective, dont la préparation de la 7e session de la Réunion de Haut niveau, prévue durant le 2e semestre de l'année 2017 à Alger «, ajoute le communiqué. Cette réunion, conclut le MAE, «donnera également lieu à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la situation en Libye, au Mali, le Sahara occidental et la migration». (APS)