Algérie-Mauritanie : Des relations excellentes

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa s'est entretenu mardi avec le Premier ministre mauritanien Yahya Ould Hademine qui effectue une visite de travail de trois jours en Algérie, indique hier un communiqué de l'APN. L'entrevue s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et des Etats de la Ligue arabe Abdelkader Messahel, ajoute la même source. Selon le communiqué, les deux parties ont évoqué les relations fraternelles ancestrales qui unissent l'Algérie et la Mauritanie ainsi que les efforts consentis par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et le président de la République de Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz en faveur d'une coopération multidimensionnelle entre les deux pays qui serve les intérêts communs des deux peuples. Les deux responsables ont passé en revue les défis qui se posent à l'Afrique et au monde arabe et examiné les moyens d'y consolider la paix et la stabilité mettant en exergue le rôle «efficace» de l'Algérie dans le règlement pacifique des conflits dans le Sahel et en Afrique du Nord, est-il précisé dans le communiqué.



Signature de 16 accords de coopération



La coopération entre l'Algérie et la Mauritanie a été sensiblement étoffée par la signature de pas moins de 16 accords et protocoles, à la faveur de la tenue de la 18e session de la Grande commission mixte entre les deux pays, unis par d'excellentes relations politiques. Les documents signés embrassent des secteurs variés. Il s'agit d'un protocole de coopération institutionnelle dans le domaine de la justice, d'un accord de coopération dans le domaine de la fonction publique et de la modernisation de l'Administration et d'un protocole de coopération en matière de travail et de relations professionnelles. Les deux parties ont également signé des accords de coopération dans les domaines de la culture et de l'habitat, ainsi qu'un mémorandum d'entente relatif à la formation professionnelle et un accord de partenariat entre l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) et son homologue mauritanienne. Un mémorandum d'entente en matière de ressources en eau, un accord de coopération relatif à la protection civile, un programme exécutif d'un accord de coopération dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs et un mémorandum d'entente dans le domaine de la protection sociale ont été signés aussi. Parmi les accords sanctionnant cette session figurent, en outre, un mémorandum d'entente sur la normalisation et la gestion de la qualité, un mémorandum d'entente sur l'accréditation entre l'organisme algérien d'accréditation (ALGERAC) et l'Administration mauritanienne de normalisation et de promotion de la qualité. La 18e session de la Grande commission mixte a enregistré, par ailleurs, la signature d'un accord-cadre dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication et d'un accord de coopération entre l'Ecole nationale d'administration et l'Ecole d'administration de Mauritanie.



Bond qualitatif dans la coopération bilatérale



A l'ouverture des travaux de la session mardi, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a souligné l'excellence des relations politiques et de coopération entre les deux pays, mettant en exergue la détermination des présidents Abdelaziz Bouteflika et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, à «concrétiser les aspirations des deux peuples au développement et au progrès dans la sécurité et la stabilité». M. Sellal a annoncé l'ouverture, à l'avenir, d'un poste frontalier avec la Mauritanie pour faciliter le déplacement des personnes et des marchandises et intensifier les échanges commerciaux, relevant que des projets de coopération structurants seront mis en œuvre dans les domaines des technologies de l'information de la communication, du commerce, de l'agriculture et de la pêche.

Pour sa part, le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine, s'est félicité de la coordination sécuritaire entre l'Algérie et la Mauritanie, la qualifiant de «modèle à suivre» pour le renforcement de la sécurité et de la paix dans la région. Il a mis l'accent sur «l'importance de la coopération entre les deux pays face à la criminalité transnationale, comme le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue, des phénomènes étrangers à nos sociétés». Sur les questions régionales, les deux pays ont notamment réitéré leur position en faveur d'une solution politique inclusive en Libye qui préserve l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de ce pays. Au cours de sa visite, M. Ould Hademine a été reçu par le Président Bouteflika, auquel il a transmis un message de «fraternité» et d'»amitié» de son «frère» le Président Mohamed Ould Abdelaziz, dans lequel il a exprimé sa détermination à œuvrer pour imprimer un «bond qualitatif» aux relations algéro-mauritaniennes. La précédente session de la Grande commission mixte s'était tenue en mars 2013 dans la capitale mauritanienne.



Evolution notable dans les domaines politique, économique et commercial



Une délégation d'hommes d'affaires mauritaniens a participé au Forum africain d'investissement et d'affaires, tenu récemment à Alger, et à la faveur duquel de nombreux accords ont été signés.



Le Premier ministre mauritanien achève une visite de travail



Le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine, a achevé hier une visite de travail de trois jours en Algérie, au cours de laquelle il a co-présidé avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les travaux de la 18e session de la Grande commission mixte algéro-mauritanienne. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et des membres du gouvernement. (APS)