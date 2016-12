Journée d’étude sur la formation continue : Développer la compétitivité des entreprises

Sensibiliser tous les acteurs économiques sur l’importance stratégique de la formation continue et, partant, le développement d’actions de formation continue en relation avec les établissements de formation professionnelle, c’est autour de ce thème majeur que le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a entamé, hier à Sétif, en collaboration avec la FNAC et l’Office national de développement et de promotion de la formation continue (Andefoc), un cycle de journées d’étude consacrées à la formation continue et à l’amélioration de la compétitivité dans l’entreprise.

Cette rencontre, qui s’étalera sur deux journées, et qui regroupera les wilayas de Sétif, Batna, Béjaïa, Biskra, Jijel, M’sila, Bordj Bou-Arréridj et de Mila, a été ouverte par le wali, Nacer Maskri, en présence du président de l’APW, de la directrice de la formation continue et des relations intersectorielles au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Chergou Akila, des directeurs généraux de la FNAC et de l’ANDEFOC, et de représentants d’organisations patronales et d’opérateurs économiques. Dans son intervention, la représentante du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels ne manquera pas de souligner l’importance que revêt ce thème de l’heure qui repose sur la consolidation et le renouvellement des compétences et des qualifications de la ressource humaine, et soulignera l’intérêt des pouvoirs publics pour la formation des ressources humaines ainsi que les moyens d’envergure consacrés au secteur pour la promotion d’une formation durable. Elle mettra l’accent sur le renforcement des capacités internes du secteur pour le développement de la formation continue, les actions envers les entreprises se penchant à ce niveau sur la réhabilitation de la fonction de formation au sein de l’entreprise avec déjà 80 managers formés dans les entreprises publiques et la mise en place d’incitations financières.

Elle interviendra également sur les volets inhérents à la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire adapté, l’avant-projet de loi sur la formation continue et les instruments de développement de la formation continue, soulignant à cet effet la consolidation de la relation de partenariat avec le secteur économique, avec 14 départements ministériels, 7 confédérations du patronat et l’UGTA pour le développement des qualifications professionnelles et le renforcement des compétences des travailleurs. Place sera laissée ensuite à la signature de conventions entre la direction de la formation professionnelle et Algérie Télécom, de même que le groupement Khanfri avec l’INSFP «El Hidhab». Les 5 autres journées d’étude seront organisées à Ouargla, Annaba, Médéa, Sidi Bel-Abbès et Alger, entre janvier et mars 2017.

F. Zoghbi