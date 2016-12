Salon international de l’Automobile d’Alger 2017 : Vers le report de la 20e édition ?

La 20e édition du Salon international de l’automobile d’Alger se tiendra ou ne se tiendra pas ? Telle est la question qui préoccupe actuellement tous les concessionnaires automobiles agréés par le ministère de l’Industrie et des Mines. Néanmoins, selon les concessionnaires membres de l’association AC2A, tous les éléments sont là pour que la prochaine édition du Salon soit reportée. Une fois n’est pas coutume. En tout état de cause, ces concessionnaires sont pour le moment en discussion avec la direction générale du Salon des expositions de la Safex afin de prendre une décision finale pour le report de l’événement. Un événement qui devrait être organisé en septembre 2017. La décision du report du Salon de l’automobile sera donc prise par la Société algérienne des foires et exportations (Safex), d’un commun accord avec les concessionnaires automobiles. Il faut savoir que face au manque de visibilité actuellement sur le marché algérien, la majorité des concessionnaires ont émis le vœu de ne pas prendre part au Salon d’Alger 2017, ou, du moins, voir cet événement reporté à une échéance opportune. Il faut savoir aussi que même l’édition précédente du palais des Expositions de la Safex avait déjà failli être reportée cette année de par le manque de véhicules disponibles sur le marché. Aussi, pour Roza Mansouri, responsable presse du groupe Sovac, distributeur officiel des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Porsche, l’annonce du report du Salon de l’automobile d’Alger a été favorablement accueillie, notamment du fait de cette conjoncture difficile ou rien n’est encore établi pour le moment. «Aujourd’hui, nous n’avons aucune visibilité en ce qui concerne les quotas qu’on doit nous délivrer au cours de l’année», dira Rosa Mansouri. Et de poursuivre : «Même si on nous attribue les quotas d’ici demain, on n’aura même pas le temps nécessaire pour importer les véhicules afin de les exposer au grand public.»



Les discussions autour d’un report toujours en cours



Pour sa part, Tayeb Zitouni, directeur général de la Safex, s’est exprimé sur le sujet du report du salon. Dans une déclaration à El Moudjahid, celui-ci affirmera que pour le moment, «rien n’a été décidé, on est au stade des discussions pour la tenue ou pas de la manifestation en mars». Selon lui, les concessionnaires ont proposé l’organisation du Salon en septembre 2017 argumentant cela par le retard de la délivrance des quotas qui seront attribués en mai 2017 et le lancement, à la fin du premier semestre de la même année, des opérations d’assemblage au niveau des nouvelles usines de production automobile. Ce qui est certain, c’est que «je vous confirme que pour le moment, la Safex et l’Association des concessionnaires sont au stade de la discussion», a affirmé Tayeb Zitouni.

De son côté, la directrice de communication du groupe Renault Algérie, Hayet Hellel, précisera que le groupe français s’est déjà positionné pour le report de la tenue du Salon de l’automobile d’Alger, au mois de septembre prochain. «Honnêtement, on n’est pas prêts et on ne pourra même pas avoir les nouveaux modèles pour les exposer à temps. Ajoutez à cela la non attribution de nos quotas pour 2017», a-t-elle précisé. Elle ajoutera, à l’occasion, que «les nouveaux modèles doivent également être homologués pour pouvoir également les présenter au grand public au Salon international d’Alger». De ce fait, en cas de report final de l’événement, Renault Algérie mettra le paquet pour septembre prochain. Réagissant à cette nouvelle information, le vice-président du groupe Tahkout, Billel Tahkout, annoncera qu’au cas où le Salon sera maintenu, «Cima Motors participera contre vents et marées au Salon. Notre société est contre le report du Salon», nous dira le porte-parole du groupe privé. Il y a lieu de signaler que plus de 100.000 visiteurs ont été enregistrés lors de la 16e édition du Salon de l'automobile d'Oran (Auto West 2016), tenue dix jours durant, soit du 6 au 16 décembre 2016, au Centre des conventions Mohamed-Benahmed (CCO), a-t-on appris à la clôture de cette manifestation économique. Néanmoins, ce gros chiffre ne dissuadera pas les concessionnaires pour revenir sur leur décision à propos du report de l’édition, étant donné le manque de véhicules disponibles sur le marché, et la non disponibilité des produits fabriqués localement, la plupart des usines n’entrant en production qu’à partir de janvier 2017.

Pour rappel, le 19e Salon international de l'automobile d'Alger, qui s’est tenu en mars 2016, a enregistré la participation de 34 exposants dont 15 concessionnaires. Une superficie de 20.000 m2 a été réservée à cette manifestation qui réunit des représentants de marques automobiles, des banques et des compagnies d'assurance.

Mohamed Mendaci