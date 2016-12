M. Sellal inaugure la 25e Foire de la production nationale : Vitrine du savoir-faire

Le Premier ministre a inauguré, dans l’après-midi d’hier au palais des Expositions (Pins-Maritimes), la 25e Foire de la production algérienne, accompagné d’une forte délégation ministérielle. Dans un appel solennel à encourager le produit algérien, Abdelmalek Sellal a précisé qu’en 2019, au terme de laquelle sera bouclée la 3e année du nouvel modèle de croissance, «l’Algérie doit figurer parmi les pays émergents» et va «envahir» le marché international. Pour ce faire, aucune recette magique n’existe, il faut y croire, insistera le Premier ministre, en assurant une utilisation optimale du potentiel dont regorgent les différentes entreprises.

Aux différents exposants, le chef de l’Exécutif rappellera la multiplication d’efforts pour doubler la production. «N’oubliez pas que l’Algérie est une civilisation», a-t-il lancé, recommandant aux producteurs de songer à des accords «durables et rentables», lesquels garantiront la création de la richesse. Se félicitant du développement de l’industrie militaire, M. Sellal demandera aux responsables du secteur d’aller vers l’exportation.

D’autres secteurs, d’autres directives, aux représentants de banques présents sur les lieux, M. Sellal préconisera de se mettre en compatibilité avec la modernisation de l’administration, de garantir un meilleur accompagnement aux investisseurs en leur accordant davantage de facilités. Arrivé au stand consacré à l’industrie métallurgique, le Premier ministre a mis en relief l’importance du recyclage auquel le gouvernement accorde un intérêt particulier.

D’un stand à l’autre, M. Sellal s’est enquis du taux d’intégration de chaque entreprise, demandant à certaines d’atteindre une dimension régionale.

À d’autres, il recommandera d’opter pour la sous-traitance et de diversifier la production au risque d’être freinées par la forte concurrence existant sur le marché national. À la fin de sa visite, M. Sellal, à l’adresse d’un exposant, reprochera l’insuffisance en protéines relevée dans le lait, assurant que de fermes instructions ont été données au ministre du Commerce pour agir d’une manière coercitive, car, a-t-il dit, «la santé du citoyen prime sur tout». Au stand du groupe Gica, fabricant de ciment, le chef de l’Exécutif demandera de satisfaire la demande locale et d’aller vers d’autres marchés. De son côté, le responsable du groupe assurera que 2017 sera l’année de l’autosuffisance en ciment.



Première participation du MDN



Par ailleurs, il convient de rappeler que cet évènement est placé sous le thème «Encourager l'investissement et préserver l'économie nationale». Les exposants sont composés de 135 entreprises publiques et plus de 280 sociétés privées, sur une superficie de 16.500 m2. Sept secteurs d'activités sont représentés. Il s'agit de l'industrie chimique et pétrochimique, de l'agroalimentaire, des travaux publics, des services, de l'industrie manufacturière, de l’industrie électrique, électronique et électroménagère, et de l'industrie militaire. La nouveauté a consisté en la présence du ministère de la Défense nationale à travers la participation de certaines de ses unités de production, telles celles de la mécanique, des textiles et de la construction navale. De leur côté, les responsables de la Safex soulignent que «la 25e Foire de la production nationale se tient cette année dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de garantir la réussite du nouveau modèle de croissance économique dont l'objectif principal est d'encourager l'investissement public et privé afin de préserver l'économie nationale».

Afin d'encourager davantage

la promotion des produits nationaux, la Safex a mis à la disposition des exposants, à titre gracieux, des stands pour la vente promotionnelle.

Fouad Irnatène