Projet de loi d’orientation sur le développement des PME : Soutien financier en phase de conception

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a annoncé, hier, la création prochaine d’un fonds d’amorçage destiné au financement des études de projets des PME.

Le ministre, qui s’exprimait devant les membres du Conseil de la nation, lors d’une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah et consacrée à la présentation du projet de loi portant loi d’orientation sur le développement des petites et moyennes entreprises, a précisé que ce fonds apportera, en fait, aux jeunes investisseurs le soutien financier nécessaire lors de la phase embryonnaire du projet.

Il faut savoir que la mise en place du fonds d'amorçage s’inscrit dans le cadre des dispositions du projet de loi présenté hier et examiné par les sénateurs. Ce fonds, qui a pour objectif d’encourager la création de start-up innovantes, est destiné à financer les frais préalables devant permettre la conception du produit prototype (frais de recherche et de développement, prototypage, business plan, etc.). Il permettra de palier le handicap du défaut de financement de la phase pré-création de l'entreprise qui n'est pas en charge par le capital investissement. Ce financement revêt une grande importance pour encourager la transformation des projets de recherche en entreprises innovantes créatrices de richesse.

D’autre part, l'article 24 de la loi propose la création auprès du ministre chargé des PME d’«un conseil national de concertation pour le développement de la PME», composé d'organisations et d'associations professionnelles, spécialisées et représentatives. Il constitue un espace de concertation entre l'État et les bénéficiaires de la politique de développement des PME.

Il faut dire que le projet de la loi d'orientation sur le développement de la PME prévoit plusieurs mesures de soutien en faveur des PME afin «d'impulser une nouvelle dynamique dans ce domaine». Le texte introduit, notamment, une adaptation de la définition de la PME adoptée par la loi de 2001 pour permettre son adaptation au contexte actuel, tant national qu'international. C'est ainsi que la PME est définie dans l'article 5 comme étant une entreprise de production de biens et/ou de services employant une à 250 personnes, et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas à 4 milliards de dinars ou dont le total du bilan annuel n'excède pas à 1 milliard de DA, avec un capital qui n'est pas détenu à 25% et plus par une ou plusieurs autres entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME.

L'article 8 de la loi précise, dans ce sens, que la moyenne entreprise est une «entreprise employant de 50 à 250 personnes, et dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 400 millions DA et 4 milliards DA ou dont le total du bilan est compris entre 200 millions DA et 1 milliard DA». La petite entreprise est définie, par ailleurs, dans l'article 9, comme une entreprise employant de 10 à 49 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excède pas à 400 millions DA ou dont le bilan annuel n'excède pas 200 millions DA.

Quant à la Très petite entreprise (TPE), l'article 10 de la loi l'a définie comme une entreprise employant de 1 à 9 personnes et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions DA ou dont le total du bilan annuel n'excède pas à 20 millions DA.



Mesures d’aide et de soutien à la promotion de la PME



Ainsi, le projet de loi élargit aussi le champ d'application de la définition de cette catégorie d'entreprises pour permettre aux PME, dont le capital social est détenu à hauteur de 49% par une ou plusieurs sociétés de capital-investissement et qui respectent les autres critères de définition d'une PME, de bénéficier des dispositions de cette future loi. C'est pour permettre également aux PME cotées en bourse d'intégrer le champ d'application de cette loi, et aux PME en phase de création d'émarger aux programmes et mesures de soutien prévus par ce futur texte législatif.

S'agissant des mesures de soutien aux PME, le texte prévoit plusieurs mesures, notamment dans le domaine de la création de ce genre d'entreprises, de la recherche-développement, l'innovation, du développement de la sous-traitance, du financement d'actions de sauvetage et de reprise des activités des PME viables en difficultés.

Prévues dans l'article 15, ces mesures d'aide et de soutien à la promotion de la PME ont pour objectif de promouvoir la diffusion de l'information à caractère industriel, commercial, juridique, économique, financier, professionnel, et technologique relative aux PME, et encourager toute action tendant à faciliter l'accès des PME au foncier. Elles visent également à impulser la mise en place de régimes fiscaux adaptés aux PME, de favoriser et d'encourager le développement de la culture entrepreneuriale, de faciliter l'accès des PME aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins, ainsi que l'encouragement des associations professionnelles, les bourses de sous-traitance et les groupements.

Selon l'article 16 du projet de la loi, les PME bénéficient de l'aide et du soutien de l'État, prévus par la même loi, en fonction de leur taille et des priorités définies par filières et territoires. Dans l'article 17, le texte érige l'Agence nationale de développement et de modernisation des PME (Andpme) en un instrument de l'État en matière de mise en œuvre de la politique de développement de la PME et la renforce pour la réalisation de ses missions. L'agence assure, selon l'article 18, la mise en œuvre de la politique de développement des PME en matière «d'émergence, de croissance, et de pérennisation», y compris par l'amélioration de la qualité de la promotion de l'innovation, au renforcement des compétences et des capacités managériales des PME. L'article 19 du texte prévoit également des actions d'aide et de soutien à la PME financées du compte d'affectation spécial «Fonds national de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement et de promotion de la compétitivité industrielle».

En somme, cet important texte qui s’inscrit dans le cadre du parachèvement des réformes engagées par le gouvernement dans le secteur de l’Industrie et des Mines est à même d’apporter «un saut qualitatif au secteur», comme souligné par le ministre qui assure, d’autre part, que «les textes d'application seront prêts dès l’adoption de ce projet par la chambre haute du Parlement».

Une fois promulguée, cette loi — intervenant après l’identification, avec les parties concernées, de toutes les insuffisances constatées suite l’application de l’ancien texte — permettra de réunir les conditions idoines favorisant une véritable relance et de relever les défis posés pour asseoir les bases d’une gestion optimale des PME. Depuis l’ouverture de l’année parlementaire, pas moins de quatre textes relatifs au secteur ont été présentés au niveau du Parlement. Ces derniers devraient vivement contribuer dans cet effort de diversification de l’économie nationale ; une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale aux fins de créer davantage de richesses hors hydrocarbures.



84.000 entreprises créées en 2015



Le ministre, qui donne quelques chiffres à cette occasion, notera que le tissu d’entreprises est «constitué de 97% de PME», ce qui équivaut en langage de chiffres à 934.569 PME employant environ 2,4 millions de travailleurs. Chaque année, pas moins de 50.000 nouvelles entreprises voient le jour et pour la seule année 2015, pas moins de 84.000 nouvelles entreprises ont été créées, ce qui porte la densité d’entreprises à 23 entreprises par 1.000 habitants. Poursuivant dans le même sens, le ministre citera une augmentation de 5% du montant du financement alloué à l’économie nationale. «Ce taux est passé à +9% au premier semestre de 2016. Aussi, il est attendu un taux de +16%, en cette fin d’année 2016», a-t-il annoncé, signalant, dans ce sillage, que 50% des crédits accordés sont destinés au financement du secteur privé. Si ces chiffres dénotent de la bonne santé du secteur des banques, cela n’exclut pas cependant le fait que certains jeunes porteurs de projets n’arrivent pas à accéder au financement nécessaire pour la réalisation de leurs projets qu’ils ne peuvent pas aussi financer sur fonds propres, d’où toute l’importance et l’intérêt du fonds d’amorçage prévu par ce projet de loi. Autre nouveauté mise en relief lors de cette séance plénière, «dans chaque parc industriel, un espace sera consacré aux jeunes investisseurs».

Il s’agit de plusieurs espaces qui seront loués à des prix autrement plus bas que ceux appliqués ailleurs. En somme, tout est réuni pour booster l’investissement.

Soraya Guemmouri