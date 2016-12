Retraite, état civil et hautes fonctions de l’État : Les projets de loi adoptés

Trois nouveaux projets de loi ont été adoptés, hier à l’unanimité, par les parlementaires du Conseil de la nation lors d’une séance plénière, tenue dans l’après-midi, sous l’égide de M. Abdelkader Bensalah, président du Sénat.

Il s’agit du projet de loi relative à la retraite, présenté par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, du projet de loi définissant les hautes responsabilités et fonctions de l’État exigeant une jouissance exclusive de la nationalité algérienne, ainsi que le projet de loi relative à l’état civil, qui sont initiés par le ministère de la Justice, dans le cadre de la dynamique de l’action de réformes engagée dans ce secteur sous les auspices du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La séance du vote des ces trois projets de loi par le Sénat a été marquée par la présence de M. Mohamed El-Ghazi, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, et de Ghania Eddalia, ministre chargée des Relations avec le Parlement. Le ministre de la Justice, garde de Sceaux, Tayeb Louh, s’est absenté à cette même session en raison d’autres obligations liées à son agenda officiel, explique Mme Ghania Eddalia.

Le vote à main levée des trois projets de lois a été précédé par la présentation de rapports complémentaires, élaborés par les membres des commissions concernées siégeant au Sénat. Ainsi, et pour ce qui est du nouveau texte traitant des hautes responsabilités et fonctions de l’État, le rapport complémentaire y afférent évoque les principaux objectifs à travers cette nouvelle loi née en application des nouveaux amendements constitutionnels introduits dans le cadre de la révision de la loi fondamentale du pays, adoptée en février dernier. Des objectifs mettant en avant le souci de l’État algérien de rassurer la communauté nationale établie à l’étranger, non pas uniquement en renforçant son sentiment d’appartenance au pays, mais aussi en lui permettant d’accéder aux hautes fonctions de l’État en vertu, bien évidemment, des nouvelles dispositions constitutionnelles. Aussi, conformément à cette nouvelle loi, toute personne appelée à assurer une haute fonction au sein de l’État doit présenter une déclaration sur l’honneur qu’elle déposera auprès du premier président de la Cour suprême et dans laquelle elle attestera de la jouissance de la nationalité algérienne dans un délai de six mois à partir de sa date de publication dans le Journal officiel. L’autre projet de loi élaboré par le ministre de la Justice, et adopté hier à l’unanimité par les sénateurs, a été celui relatif à l’État civil qui s’inscrit en droite ligne avec les efforts de modernisation consentis dans le secteur de la Justice.

Le texte de loi se décrit, en effet, au titre d’un réaménagement consistant en matière d’élargissement de la compétence des juridictions, et en matière des actes d’état civil pour les Algériens résidant sur le territoire national et à l’étranger. Ce nouveau texte évoque, en outre, les différents mécanismes autrement plus optimisés et allant dans le sens d’une résolution définitive des erreurs et omissions survenues à l’établissement des documents d’état civil.

D’autre part, le nouveau projet de loi relative à la retraite a également fait l’objet d’une adoption à l’unanimité des sénateurs. Son adoption permettra, selon le ministre Mohamed El-Ghazi, «d’actionner la nouvelle politique visant à assurer un meilleur équilibre financier de la Caisse nationale de retraite». Ce qui obéit, ajoute le ministre, «à faire valoir tout l’intérêt qu’accorde le Président de la République à la catégorie des retraités pour qui l’État œuvre à garantir une vie décente. Une existence dans le respect et dans la dignité».

Karim Aoudia