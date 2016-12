Lutte contre la criminalité : M. Hamel présente en Chine l’expérience algérienne

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel a présenté au cours de la visite qu'il effectue en République populaire de Chine, l'expérience de la Police algérienne en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le Général-major Abdelghani Hamel «a présenté l'expérience de la police algérienne en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes» lors d'un entretien avec le vice-ministre de la Sécurité publique de la République populaire de Chine, Liu Jing au premier jour de sa visite, précise le communiqué. Durant cette séance de travail, M. Hamel a mis l'accent sur certaines formes de criminalité, notamment «le trafic de différents types de drogues, la cybercriminalité» ainsi que «les aspects de la protection du cyber espace et de la prévention contre l'extrémisme violent». Le Général-major Hamel a également exposé «les efforts de la Police algérienne en matière d'action de prévention, de police de proximité et de protection des droits de l'homme». Les deux parties ont examiné également «les questions relatives à la coopération entre les polices des deux pays dans les domaines de la sécurité publique, la police judiciaire, scientifique et technique ainsi que la formation spécialisée et l'échange d'expériences». L'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme a suscité «l'intérêt de la partie chinoise qui a salué le niveau atteint par la police algérienne qui fait partie des leaders sur le plan international», lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, la rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'échanger les écussons des deux corps de sécurité. Au cours de cette visite, M. Hamel et la délégation l'accompagnant se sont rendus à l'Académie de police de Pékin où il a reçu des informations sur cet institut de formation, notamment ses structures d’entraînement et ses différents bâtiments pédagogiques. A noter que cette visite de travail se poursuit jusqu'à aujourd’hui avec la visite du siège de la police opérationnelle spécialisée dans la lutte contre la criminalité et l'Université des sciences sécuritaires. (APS)