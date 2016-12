LA VISITE DE M. GAÏD SALAH DANS LA 2e RÉGION MILITAIRE : Professionnalisme et équipements de pointe

Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, s'est enquis, hier à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès, des conditions de travail des unités déployées, ainsi que de l'état d'exécution du programme de préparation au combat.

Au deuxième jour de sa visite en 2e Région militaire, Gaïd Salah, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire, a «visité et inspecté» des unités relevant des secteurs opérationnels de Tlemcen et Sidi Bel Abbès, où «il s'est enquis des conditions de travail des unités déployées dans cette zone, ainsi que l'état d'exécution du programme de préparation au combat», précise un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Le vice-ministre de la Défense nationale a suivi, par la suite, «des exposés présentés par les commandants des unités, où il a attiré l'attention sur la nécessité de conférer un intérêt particulier à la formation et l'instruction continues de la ressource humaine, ainsi qu'à l'entretien permanent du matériel et des équipements», souligne la même source. Lors de ses rencontres avec les cadres et personnels de ces unités, le général de corps d'Armée «a tenu à mettre l'accent sur les grands efforts consentis par le Haut commandement de l'Armée nationale populaire pour la promotion des aspects social et moral des personnels, ce qui favorise le parfait accomplissement des missions assignées», relève-t-on.

«Nous veillons d'une manière permanente, comme vous le savez tous, à maintenir le moral des personnels aux niveaux les plus élevés. Nous avons assuré toutes les conditions professionnelles, de vie et sociales adéquates, qui garantissent toutes les commodités de bien-être», a affirmé le chef d'état-major de l'ANP.

«A ce titre, a-t-il précisé, des mesures ont été prises pour la promotion des conditions sociales dans tous les domaines, et vous êtes bien conscients de l'ampleur des efforts fournis ces dernières années dans ce sens». A l'issue de ces rencontres, le général de corps d'Armée «a donné des instructions et des orientations, à travers lesquelles il a rappelé les nets progrès qu'a enregistrés l'Armée nationale populaire avec toutes ses composantes».

«Notre Armée emprunte le chemin du professionnalisme, en disposant de matériels modernes et des équipements de pointe», a-t-il souligné, mettant l'accent également sur «la nécessité de maintenir l'état préopérationnel des unités du corps de bataille».

Par ailleurs, le chef d'état-major de l'ANP a inauguré plusieurs infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre du programme relatif à l'édification de nouveaux cantonnements dotés de toutes les commodités, permettant d'»accomplir parfaitement les diverses missions dans de meilleures conditions», ajoute la même source. (APS)