séminaire national sur Ferhat Abbas : Une grande figure du mouvement nationaliste

La seconde édition du séminaire national sur le premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) formé durant la Révolution, Ferhat Abbas, se tiendra samedi à Jijel.

La rencontre, prévue à la maison de la culture Omar-Oussedik, coïncidera avec la célébration du 31e anniversaire de la mort d’une des grandes figures de l’histoire du mouvement nationaliste et de la révolution libératrice, et abordera son parcours, ses idées et ses positions nationalistes, a précisé la même source.

Elle verra la participation du Dr Lamine Khan, membre du GPRA, ainsi que d’historiens et de chercheurs de plusieurs universités du pays.

Une exposition présentera parallèlement au public des photographies de ce grand militant patriotique, ses livres, certains de ses objets personnels, son testament politique et la déclaration de la création du GPRA.

Un salon de calligraphie réunira une vingtaine d’artistes de tout le pays dans le même cadre qui donnera lieu à l’organisation d’une caravane «Ferhat Abbas» de la Mémoire qui se dirigera vers Batna en passant par Sétif pour visiter les hauts-lieux de la Guerre de libération nationale. Un match de football opposera également les vétérans de l’ES Sétif, dont Ferhat Abbas fut l’un des fondateurs, et les vétérans de la wilaya de Jijel. La direction de la Culture décernera, à cette occasion, le Prix de son concours du meilleur portrait de Ferhat Abbas, qui a mis en lice une dizaine de plasticiens, au cours d’une cérémonie qui sera organisée au musée Kotama, a indiqué, de son côté, la directrice du secteur, Salima Kaoua. (APS)