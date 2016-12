comportements inadaptés de certains musulmans : Une source de stéréotypes erronés

Les comportements «inadaptés» de certains musulmans nourrissent les stéréotypes erronés des Occidentaux sur l’islam assimilé à tort à la violence et au fanatisme, a estimé à Constantine, Abdallah Boukhelkhal, ancien recteur de l’université Emir Abdelkader des sciences islamiques. Dans une conférence animée mardi au palais de la culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa, à l’occasion du mawlid ennabaoui intitulée «Le prophète aux yeux des célébrités occidentales», M. Boukhelkhal a considéré que certains musulmans, «en rupture avec la Sira (la conduite ou histoire des actes et faits) du prophète de l’islam altèrent par leurs comportements l’image de l’islam. Ces préjugés découlent, a-t-il estimé, d’une mauvaise connaissance de l’islam et de son prophète et du peu d’écho fait en Occident pour les ouvrages de certains de leurs grands penseurs et figures historiques ayant exprimé leur respect et considération pour le prophète (QSSSL).» Le conférencier a rappelé à ce propos l’œuvre de l’astrophysicien et essayiste américain Michael Hart sur les 100 personnes les plus influentes de l’histoire dans laquelle, a-t-il noté, l’auteur reconnaît au prophète le fait d’être le premier à avoir émancipé la femme et jeté les bases des droits de l’Homme. M. Boukhelkhal a également cité Karl Marx et l’auteur allemand Johann Wolfgang Von Goethe pour qui Mohamed est «un prophète et non pas un poète». Il a également rapporté les positions sur l’islam et son prophète d’Albert Einstein, des leaders indiens Mahatma Gandhi et Nehro, l’auteur irlandais George Bernad Shaw et le poète français Alphonse de Lamartine. Le conférencier a appelé à cesser les errements dans les fetwas et à méditer le Coran et la Sira du prophète pour en ressortir les nobles et transcendantes valeurs inhérentes de l’islam. Initiée conjointement par les directions de la Culture et des Affaires religieuses, la cérémonie a été baignée dans une ambiance spirituelle avec le chant de l’ensemble vocal Rawdhat El Habib. (APS)