Prix cheikh Hamad de traduction et de compréhension internationale : L’Institut des manuscrits arabes du Caire lauréat 2016

Dénommé “The Sheikh Hamad Award”, le prix pour la traduction et la compréhension internationale, institué par l’Etat du Qatar en 2015, a été décerné cette année à l’Institut des manuscrits arabes du Caire, relevant de l’ALECSO, pour son ouvrage El mardjaâ fi ilm el makhtout el arabi.

C’est le docteur Fayçal El Hafiane, DG de l’institution, qui a reçu la haute distinction des mains du ministre qatari de la Culture et des Sports, M. Salah ben Ghanem El Aly, au cours d’une cérémonie organisée lundi dernier à Doha, la capitale du Qatar, en présence de l’émir Djassem ben Hamad et de nombreuses personnalités politiques et culturelles de l’émirat et du monde arabe.

Selon le site web de l’Organisation arabe de l’éducation, la science et la culture (ALESCO) qui a annoncé la nouvelle, le prix « Cheikh Hamad 2016 de traduction et de compréhension internationale » a été attribué à l’Institut des manuscrits arabes du Caire (fondé par la Ligue des Etats arabes en 1964), pour sa traduction de l’anglais vers l’arabe du livre Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers, écrit par l’orientaliste Adam Jasek, traduit par le Dr Mourad Tadghout, et révisé par le Dr Fayçal El Hafiane.

La deuxième place est revenue à Hassan Hilmi pour son travail sur l’ouvrage Moukhtarate min el anachide et moukhtarate min et qassayed, du poète américain Ezra Pound et édité par le centre national de traduction du Caire (Egypte), alors que Mustapha Mohamed Kassem est arrivé en troisième position pour le manuscrit El kostantinia, el madina ellati achtahaha el alem, écrit par Philippe Mancel et paru à la maison d’édition du Conseil koweitien de la culture des arts et des lettres.

Créé par l’émirat du Qatar en 2015, le prix Cheikh Hamad pour la traduction et la compréhension internationale est doté d’un montant d’un million de dollars US, qui se répartit sur les lauréats des 5 catégories de cette haute distinction.

Ainsi, pour les quatre premières catégories, une récompense de 100 000 dollars US est promise au vainqueur. Les deuxième et troisième au classement devraient respectivement repartir avec la somme de 60 000 et 40 000 dollars, respectivement. Il y a enfin le “Prix de l’excellence”, d’un montant de 200 000 dollars US et qui est attribué à un individu et/ou une institution qui a contribué à la construction et la consolidation de la culture de la paix et de la diffusion de la compréhension internationale.

Selon les propos des fondateurs de ce grand prix : « Nous aspirons à inculquer une culture de la connaissance et du dialogue, développer la compréhension internationale, et promouvoir l’interaction intellectuelle entre l'arabe et d'autres langues du monde par l'intermédiaire de la traduction. »

La présentation du HYPERLINK "http://www.hta.qa/en/" prix, qui porte le nom de l’émir cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani du Qatar, est claire et nette : cette haute distinction récompensera les meilleurs traducteurs afin d’améliorer la compréhension entre les langues étrangères et l’arabe. Et d’ajouter un peu plus loin : « Débarrasser la culture arabe des distorsions injustes et des stéréotypes. »

Mourad A.