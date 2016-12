LES ANCIENS SMA INVITES DE NOTRE FORUM : Peu de moyens beaucoup d’idées

Le commandant des Anciens Scouts Musulmans Algériens (SMA), Mustapha Sadoune, a choisi le Centre de presse d’El Moudjahid, pour annoncer la date de départ de la 2e caravane pour la dynamisation des zones frontalières. Dimanche prochain, à bord de 4 bus, 200 jeunes cadres scouts prendront, à partir de la Bibliothèque Nationale, la route en direction de quatre wilayas, à savoir Tébessa, El Oued, Bechar et Naâma. Objectif, sensibiliser les jeunes des régions frontalières sur les risques qui menacent le pays, dont le terrorisme, les drogues et la contrebande, et surtout promouvoir le volontariat et le travail associatif.

Avec peu de moyens, et beaucoup d’idées, les Anciens SMA sont très actifs sur le terrain. L’association, créée en 1989, qui compte 22.000 adhérents, dont 10 % sont des filles, espère, avec la prochaine loi régissant les associations, bénéficier du statut « d’organisation d’utilité publique ». C’est l’une des revendications de Mustapha Sadoune, qui milite pour la promotion du volontariat et du travail associatif et aussi pour la pluralité du mouvement scout en Algérie. Après de multiples actions menées sur le terrain, les Anciens SMA ont lancé le mois de mars dernier une grande opération intitulée « la dynamisation des zones frontalières». Une initiative qui a retenu l’attention du Premier ministre, au vu de son esprit qui consiste à faire bénéficier la jeunesse des villes frontalières d’actions de sensibilisation , de formation et de mobilisation pour leur inculquer les valeurs du militantisme au sein du mouvement associatif. La première phase de cette vaste opération, organisée en collaboration avec plusieurs départements ministériels, dont la Défense nationale, l’Intérieur et les Collectivités locales, les Moudjahidine, et la Solidarité nationale, en plus de la direction des Douanes algériennes, la DGSN et la Bibliothèque nationale, qui a fait un don de 40.000 livres, a connu un grand succès. Mustapha Sadoune explique que s’il faut l’évaluer, il est à hauteur de 80 %. Quelques anomalies ont été constatées, et c’est une occasion pour apporter des améliorations. Mais ce qu’il faut savoir est que ce projet se distingue par la noblesse de sa finalité. En effet, ce projet a été imposé par les grands enjeux sécuritaires auxquels fait face l’Algérie sur ses frontières mais surtout un moyen pour faire face aux flux d’idées étrangères menaçant la sécurité de notre société, dont nos jeunes notamment. Car, il a été constaté que les jeunes des régions ciblées souffrent d’un grand vide en matière d’activités en raison du manque de ressource humaine spécialisée dans ce domaine. L’autre point qui fait la fierté du commandant des Anciens SMA, c’est l’ouverture de quatre groupes de scouts, qui ont pour mission de rester à l’écoute des jeunes et de valoriser et vulgariser le rôle du mouvement associatif. Il faut noter, par ailleurs, que cette opération, qui a démarré le 26 mars dernier, cible 11 wilayas frontalières ; elle prendra fin le mois de décembre 2017. Elle compte quatre étapes. La première a concerné 14 communes frontalières des wilayas de Tlemcen et de Taref. La deuxième sera entamée dimanche prochain, avec le début des vacances scolaires. Quatre wilayas sont concernées en l’occurrence, Tébessa et El Oued à l’Est, et Naâma et Bechar à l’Ouest. Il est utile de rappeler la participation des radios locales dans cette opération baptisée

« Terre d’Algérie, notre mère » appelée à renforcer la cohésion sociale, la préservation de l’unité nationale. Cette caravane sera menée par des jeunes venus des différentes régions du pays, avec un grand programme en mesure de dynamiser des zones frontalières, dans le but de promouvoir l’action associative, tout en sensibilisant les jeunes sur les risques qui menacent le pays, dont le terrorisme, les drogues et la contrebande.

Nora Chergui­