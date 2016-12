Relations algéro-pakistanaises : Belles perspectives

Projet en négociation avec Sonatrach, belles perspectives d'une coopération efficace dans, entre autres, le textile et l'agroalimentaire, autant d'indicateurs annonçant l'émergence de relations économiques bilatérales. Entre l'Algérie et le Pakistan, c'est une nouvelle ère qui semble s'ouvrir. Le pays asiatique, annonce son ambassadeur à Alger, a entamé des négociations avec Sonatrach sur un «accord intergouvernemental pour la fourniture de produits de gaz naturel liquéfié et du pétrole huile et lubrifiants». S'exprimant lors d'une journée d'information, tenue mardi dernier au siège de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie à Alger, Imran Yawer indique qu'à ce projet «en négociation» s'ajoute, d'une part, la «possibilité d'importer» le phosphate algérien et, de l'autre, l'intérêt du Pakistan à coopérer «efficacement» dans le domaine du textile. À ce sujet, il explique, à coups de chiffres pour le moins révélateurs, que son pays détient le 26e du marché international en fil de textile, et arrive au 3e rang mondial des exportations en textiles de coton.



La réunion de la Commission mixte courant 2017



Ce n'est pas tout. L'ambassadeur évoque la disponibilité de son pays à mener d'autres coopérations dans le matériel aéronautique, les instruments chirurgicaux, les industries sportive, chimique, du cuir, du tabac et du ciment. Et annonce également la réunion, courant 2017, de la Commission mixte, la signature imminente de mémorandum d'entente dans le domaine agro-alimentaire. Enchaînant, l'ambassadeur souligne que le Pakistan compte apporter son expertise pour développer davantage l'agriculture en Algérie, dans le Nord ou dans le désert. Classé 4e producteur mondial d'abricots, de canne à sucre, 5 en lait, 7e en mangue et 10e en oranges, le Pakistan sollicite les autorités algériennes pour une coopération accrue dans le domaine agricole. Dans son intervention, M. Imran n'a pas manqué d’appeler les hommes d'affaires algériens à prendre part à la 14e exposition qui se tiendra du 7 au 9 avril prochain à Karachi. Mettant en relief la disponibilité de son pays à impulser une nouvelle dynamique à la coopération économique, commerciale, scientifique et culturelle, l'ambassadeur sollicite les deux chambres d'industrie à accélérer le protocole d'accord signé en 2003. De son côté, Riadh Amour, 1er vice-président de la Caci a souligné qu'en 2016, les exportations algériennes envers le Pakistan sont de 48.000 euros tandis que les importations s'élèvent à 22 millions.

Et relève l'intérêt des deux pays à nouer des partenariats dans différents domaines, notamment le textile. La réhabilitation de ce créneau sera bénéfique à plus d'un titre, permettant, entre autres, une importante création d'emplois.

«L'Algérie a une économie ouverte qu'elle compte diversifier, et le Pakistan, de par ses ressources, constitue une bonne opportunité pour nous», relève-t-il. Rappelant le règlement du problème lié au foncier industriel à travers la création de 30 nouveaux parcs, M. Amour dira que l'Algérie a des atouts à faire valoir pour booster son émergence industrielle.

Il précise également que «pour l'importation de certains produits, au lieu d'un pays tierce, l'Algérie travaillera d'une manière directe avec le Pakistan et à bas prix».

Fouad Irnatene