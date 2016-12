Sonatrach et la société turque Botas : Signature d’un accord de coopération

Le groupe Sonatrach et la société turque Botas ont signé mardi à Alger un accord visant le renforcement de leurs relations existantes à moyen et long termes et à la mise en œuvre d'axes de coopération, notamment pour développer leurs positions dans les marchés régionaux. Cet accord a été paraphé par le P-dg de Sonatrach, M. Amine Mazouzi, et le P-dg de Botas, M. Burhan Ozcan. Il prévoit également l'exploration d'opportunités de partenariat dans des domaines d'intérêts communs dans la chaîne des hydrocarbures aussi bien en Algérie qu'en Turquie et dans d'autres régions. Lors de la cérémonie de signature, M. Mazouzi a souligné qu’à travers cet accord, «Sonatrach et Botas confirment leur volonté de renforcer et de développer leurs relations historiques et d'élargir leur coopération à de nouveaux axes pour le plus grand intérêt des deux compagnies». Pour rappel, Sonatrach et Botas (société turque publique de transport d'hydrocarbures) sont engagées depuis plus de 25 années à travers un contrat de vente et d'achat de GNL signé en 1988.