Selon l’OPEP, en 2017 : Hausse de la demande de pétrole

Les prix à terme du brut ont été nettement plus élevés dans les premières semaines de décembre, à la suite des réunions de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP, selon le rapport mensuel de l’organisation. Ledit rapport sur le marché pétrolier, qui a été rendu public cette semaine, indique que les prix du pétrole brut ont été volatiles le mois dernier, notant que le panier de référence de l'OPEP a baissé de 10% pour se situer à 43,22 dollars le baril.

Le Brent a diminué quant à lui de 8,4% pour se retrouver à 47,08 dollars le baril. Le NYMEX a reculé de 8,4%. Il a été coté à 45,76 dollars le baril, reflétant selon le document les incertitudes sur le marché. Toutefois, les prix à terme du brut ont été nettement plus élevés dans les premières semaines de décembre, à la suite des réunions de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP, poursuit le même document. En novembre, l'écart Brent-WTI s'est établi en moyenne autour de 1,30 dollar le baril. Le même document précise également que les prévisions de croissance économique mondiale demeurent inchangées à 2,9% pour 2016. Mais il estime que ce ne sera pas le cas en 2017 où elle devra passer à 3,1%.

Une croissance plus forte que prévue a même été enregistrée au 3e trimestre de l’année 2016 aux Etats-Unis et au Japon, selon l'OCDE, note le rapport mensuel de l’OPEP qui souligne que les chiffres de la Chine restent à 6,7% en 2016 et 6,2% en 2017. La croissance en Inde pour 2017 a légèrement reculé, puisque ramenée de 7,2% à 7,1%, après une croissance de 7,5% en 2016. Après deux années de récession, la Russie et le Brésil pour leur part devraient se redresser en 2017 avec une croissance de 0,8% et de 0,4%, respectivement, note le document de l’OPEP. Le résultat de ces prévisions ne s’est pas fait attendre.

La croissance de la demande mondiale de pétrole en 2016 a été revue à la hausse légèrement, à environ 1,24 million de barils par jour suite à des données supérieures aux chiffres de l'OCDE Europe, qui ont été de 94,41 millions de barils par jour. En 2017, elle devra passer à 1,15 million de barils par jour pour une moyenne de 95,56 millions de barils par jour. L’OPEP devra contribuer à hauteur de 0,15 mb / j à la croissance de la demande pétrolière en 2017, alors que les pays non membres devront fournir le gros de la croissance avec 1,00 mb / j. En novembre, la production de pétrole brut de l'OPEP a augmenté de 0,15 mb / j en moyenne. Elle est passée à 33,87 millions de barils par jour selon des sources secondaires citées par le document. Après une contraction de 0,78 million de barils par jour en 2016, l'offre hors-OPEP devrait atteindre en moyenne 56,50 millions de barils par jour en 2017. Même les marchés des produits pétroliers ont affiché une performance mitigée dans le bassin de l'Atlantique en novembre, rapporte le document qui indique que pour le raffinage, les marges ont bénéficié du soutien du fonds du baril sur le dos d'un marché de serrage. Cependant, la forte chute des fissures d'essence a frappé les marges sur la côte du Golfe, tandis que celles de l’Europe ont continué de progresser, soutenues par un marché plus équilibré du gasoil. En Asie, les marges se sont renforcées sur la demande régionale ferme.

