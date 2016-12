Accord commercial UE-Maroc : Inapplicable au Sahara occidental

«L’accord commercial signé en 2012 entre l’UE et Rabat ne peut être mis en œuvre au Sahara Occidental, qui se situe en dehors des frontières internationales du Maroc», selon l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. «Dans sa décision, le jugement va encore plus loin, il concerne également l’accord d’association de 2000 qui encadre les relations de l’UE avec le Maroc.

La justice européenne a décidé qu’il ne peut inclure le Sahara occidental.»

L’accord entre l'Union européenne (UE) et le Maroc, signé en 2012 sur des mesures de libéralisation réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche, ne peut pas s'appliquer au territoire du Sahara occidental, a conclu, hier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). «(...) Compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la Charte des Nations unies et du principe d’autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l’expression ‘‘territoire du Royaume du Maroc’’, qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire», a souligné la CJUE dans un communiqué. La CJUE a réaffirmé ainsi les conclusions de son avocat général, rendues le 13 septembre dernier, et qui a soutenu que les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental. La Cour, qui s'est prononcée au terme d’une procédure accélérée à la demande du Conseil de l'UE, a tenu à rappeler certaines règles de la pratique internationale, stipulant que lorsqu’un traité à vocation à s’appliquer non seulement au territoire souverain d’un État, mais également au-delà, ce traité doit le prévoir expressément, qu’il s’agisse d’un territoire se trouvant sous la juridiction de cet État ou bien d’un territoire dont l’État en question assure les relations internationales. À ce titre, la CJUE a fait remarquer que «cette règle s’oppose donc, elle aussi, à ce que les accords d’association et de libéralisation soient jugés applicables au Sahara occidental». Rappelant le principe selon lequel l’exploitation des ressources naturelles des territoires non-autonomes doit se faire au profit du peuple se trouvant dans le territoire, et en son nom ou en consultation avec ses représentants, la CJUE a jugé que le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti à ce que l'accord UE-Maroc soit appliqué à son territoire. «(...) Le principe de l’effet relatif des traités en vertu duquel un traité ne doit ni nuire ni profiter à des tiers sans leur consentement, la Cour expose que, compte tenu de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice en 1975 au sujet du Sahara occidental, à la demande de l’Assemblée générale des Nations unies, le peuple de ce territoire doit être regardé comme un tiers susceptible d’être affecté par la mise en œuvre de l’accord de libéralisation», a-t-elle affirmé. «Or, en l’occurrence, il n’apparaît pas que ce peuple ait consenti à ce que l’accord soit appliqué au Sahara occidental», a encore souligné la CJUE. Évoquant le fait que certaines clauses des accords d’association et de libéralisation entre l'UE et le Maroc ont été appliquées «de facto» dans certains cas aux produits originaires du Sahara occidental, la Cour a constaté qu’»il n’est pas établi qu’une telle pratique soit le fruit d’un accord entre les parties visant à modifier l’interprétation du champ territorial de ces accords». La CJUE a estimé qu'»une prétendue volonté en ce sens de l’Union impliquerait d’admettre que celle-ci a entendu exécuter les accords d’une manière incompatible avec les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités ainsi que de l’exigence de bonne foi découlant du droit international». Pour avoir conclu que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental, la Cour a décidé donc d'»annuler l’arrêt du Tribunal qui était parvenu à la conclusion inverse». À cet égard, elle a constaté que, dès lors que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au Sahara occidental, «le Front Polisario n’est pas concerné par la décision par laquelle le Conseil a conclu cet accord». Néanmoins, la CJUE a souligné que «le Front Polisario est un mouvement qui vise à obtenir l’indépendance du Sahara occidental et dont la légitimité a été reconnue par l’Organisation des Nations unies». Le Front Polisario a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour demander l’annulation de la décision du Conseil approuvant l'accord prévoyant des mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, conclu en 2012 entre l'UE et le Maroc. Par son arrêt rendu le 10 décembre 2015, le Tribunal a annulé la décision au motif que l'accord incluait le Sahara occidental et que le Conseil avait manqué à son obligation d’examiner, avant la conclusion de l’accord de libéralisation, s’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Cet arrêt avait provoqué la colère du Maroc qui a exercé des pressions sur l'UE pour saisir la Cour de justice pour en demander l’annulation.



« Une merveilleuse victoire « pour la RASD



Le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) affirmant que l’accord commercial de libre échange entre l'UE et le Maroc ne peut pas être mis en œuvre au Sahara occidental est une «merveilleuse victoire», s'est réjouie, hier, l’ONG Western Sahara Ressources Wacth (WSRW). WSRW a estimé, dans un communiqué, que le verdict prononcé ce matin par la Cour européenne est une «merveilleuse victoire» pour le peuple sahraoui, car il protège» le Sahara occidental de l’exploitation de ses richesses par l’occupant marocain. L'ONG soutient que «ceci est une merveilleuse victoire pour le peuple sahraoui et pour tous ceux qui prônent le respect du droit international au Sahara occidental».



« Une nouvelle page « pour l’organisation du référendum d’autodétermination



L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rendu hier dans l'affaire opposant le Front Polisario au Conseil de l'UE sur l'accord de libéralisation réciproque de produits agricoles, signé en 2012 entre l'UE et le Maroc, ouvre «une nouvelle page» pour l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental, a estimé le principal avocat du Front Polisario dans cette affaire, Me Gilles Devers. «C'est justice rendue au peuple sahraoui. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, maintenant, pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans les délais les plus rapides.»

Qualifiant l'arrêt de la CJUE d'»exemplaire», l'avocat du Front Polisario explique, dans ce contexte, que la Cour souligne «clairement» dans son arrêt, à l'adresse de la Commission européenne, que «désormais, toutes les choses doivent être remises en ordre». Selon Me Devers, l'arrêt de la CJUE stipule «clairement» que les accords entre l'UE et le Maroc «ne sont valables que dans la mesure où ils s'appliquent explicitement au territoire du Maroc». «Tout acte européen en dehors du territoire du Maroc, sur le Sahara occidental ou dans les eaux territoriales de ce dernier n'a aucun fondement juridique et il est illégal», a-t-il précisé. Il a averti, à ce titre, qu'il compte «pousser extrêmement fort pour une application effective» de la décision de la CJUE, dévoilant l'intention du Front Polisario de «demander dès maintenant à la Commission d'entrer en négociation» avec lui en tant que seul représentant légitime du peuple sahraoui. L'avocat du Front Polisario a marqué, à ce propos, la disponibilité du Front qu'il représente à «suspendre le recours similaire» introduit devant le tribunal européen sur l'accord de pêche pour peu que la Commission accepte de négocier directement avec le représentant du peuple sahraoui. «Nous allons lancer un appel aux entreprises pour négocier directement avec le Front Polisario parce qu'aucune entreprise européenne ne peut rester au Sahara occidental. Elles n'ont aucun fondement juridique pour le faire», a-t-il ajouté. Me Gilles Devers a affirmé, en outre, que l'arrêt de la CJUE va conduire à «un grand bouleversement», estimant que «tout le raisonnement doit être revu» dans la mesure où la «Cour dit de manière explicite que l'accord ne peut s'appliquer qu'au territoire du Maroc». (APS)

Les eurodéputés saluent l’arrêt





Des députés européens ont salué, hier, le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a confirmé dans son arrêt que les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental en raison de son statut spécifique garanti par la Charte des Nations unies. Selon l'eurodéputé français José Bové, «la Cour a rétabli le droit contre l’imposture des gouvernements européens, en particulier du gouvernement français, alliés au Maroc contre le peuple sahraoui et ses représentants». José Bové a estimé que cet arrêt «aura un impact au plan diplomatique», relevant la nécessité qu'il soit «suivi d’effets», notamment pour interdire les importations marocaines de produits provenant du Sahara occidental. «Cette mesure devra également être appliquée aux poissons pêchés au large des côtes du Sahara occidental par des bateaux marocains ou de pays de l’Union européenne», a-t-il ajouté. Il a exhorté, à ce titre, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, à «veiller à l’application du droit», rappelant, en particulier à la France, que «le colonialisme est révolu». «Après 40 ans d’occupation, le Sahara occidental reste un territoire à décoloniser», a-t-il souligné. En charge de ce dossier dès 2010, José Bové a rappelé qu'il a alerté à maintes reprises ses collègues sur ces accords.

D’une part, pour en dénoncer les conséquences néfastes sur l’environnement et les petits agriculteurs marocains ou du Sud de l’Europe. D’autre part, pour leur rappeler le droit international que la Commission, les gouvernements et le Parlement européens ont violé. L'eurodéputé espagnol Florent Marcellesi a estimé, de son côté, que «l'Espagne doit mettre fin à sa complicité dans l'occupation illégale du Sahara occidental».

Exprimant sa «satisfaction» de la décision de la CJUE qui a confirmé «sans ambiguïté» que le Sahara occidental ne fait pas partie du royaume du Maroc et, par conséquent, les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental, Florent Marcellesi a qualifié cette décision de «victoire retentissante» pour le peuple sahraoui. «C'est une victoire retentissante pour le droit international et le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination», a-t-il déclaré à l'APS, estimant que le verdict de la CJUE a «mis en évidence le fiasco collectif des institutions européennes et des États membres de l'Union dans la gestion de cette occupation et annexion illégales qui a duré plus de 40 ans».



L’UE doit prendre des mesures pour la mise en œuvre de la décision



L'eurodéputé Florent Marcellesi a exprimé, dans ce contexte, son souhait de voir la Commission européenne et, en particulier, l'Espagne «prendre des mesures immédiates pour mettre en œuvre cette décision dans toutes ses dimensions, notamment par rapport au commerce des produits agricoles et des mesures de pêche». «Le peuple sahraoui a le droit de disposer de son territoire et de ses ressources naturelles, qui ne devraient pas être exploitées par la puissance occupante qu'est le Maroc», a-t-il plaidé. Commentant l'arrêt de la CJUE, l'eurodéputée Bodil Valero, également vice-présidente de l'intergroupe sur le Sahara occidental au Parlement européen, a soutenu que «l'UE doit mettre fin à sa complicité dans l'occupation illégale du Sahara occidental». Saluant la décision de la CJUE, Bodil Valero a qualifié son arrêt rendu de «victoire importante» pour le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination. Selon cette eurodéputé, l'arrêt de la CJUE «lève le voile sur l'hypocrisie et la complicité des institutions de l'UE dans l'occupation» du Sahara occidental. «Nous attendons des mesures immédiates de la part de la Commission et de ses États membres pour mettre en œuvre cette décision», a-t-elle affirmé, relevant l'importance de parvenir à une solution au conflit qui «doit respecter le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui».