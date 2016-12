Regard : Sacré permis à points !

La courbe des accidents de la route va prendre un coup. L’application du permis à point est imminente. Plus que quelques mois pour que le fameux document entre de plain pied dans le cercles des chanceux, des grands même. Les choses vont, à coup sûr, changer. En mieux, bien entendu. Le droit à l’erreur, n’est plus permis, pour les conducteurs qui seront tenus, désormais, de «s’assagir», avec l’entrée en vigueur du nouveau système qui va affecter carrément le capital points des automobilistes. L’improvisation, la conduite approximative, les petites bêtises indépendantes de la volonté des uns et des autres, Allah ghaleb et tout le blabla qu’on a l’habitude d’entendre et de brandir chaque fois que le drame se produit ou tout simplement pour justifier nos fautes gravissimes et impardonnables sur la route, en raison, souvent provoquées par l’absence de la culture de la prévention et de la sécurité routières ne seront plus tolérées. Il était temps de redresser les choses et de penser sérieusement à une formule plus adaptée et plus efficace pour réduire le nombre des victimes de la route qui augmente d’année en année. Les statistiques sont là pour attester de l’ampleur de la catastrophe qui tue plus que les maladies cardiaques. En fait, on ne peut nier cette réalité qui fait de l’Algérie parmi les pays les plus affectés par ce fléau mortel. Les nouvelles mesures, vont rectifier la donne, pour faire valoir le respect de la signalisation, le respect de l’autre usager de la route, bref, les règles de bonne conduite. Les comportements ne seront plus les mêmes et le degré de civisme sera certainement à la hausse, avec le durcissement des sanctions dressées, à l’encontre des contrevenants d’une part et l’annulation pure et simple du permis de conduite de ces dernières en cas de fautes graves, suivies systématiquement du solde de points de ces derniers. Aujourd’hui, les chiffres effarants des victimes de la route, enregistrés, chez-nous, renvoie à l’urgence d’adopter les mesures qui s’imposent pour freiner l’hécatombe, devenue le sort des algériens. Une chose est sûre, l’ère de « je m’en foutisme» est bel et bien révolue.

Samia D.