Nouvelle ville Ali-Mendjeli : Lutte sans merci contre la criminalité

Depuis quelques semaines, les opérations menées par les services de sécurité au niveau de la nouvelle ville Ali-Mendjeli se sont multipliées, et ce à la faveur de la nouvelle stratégie de lutte contre le crime mise en place par la sûreté de wilaya de Constantine, et laquelle privilégie une présence plus affermie des éléments de la police sur le terrain. En effet, le temps où les affrontements entre bandes rivales faisaient la manchette des journaux semble bel et bien révolu, et l’on assiste, ces derniers temps, à un retour certain au calme et la sérénité. Il faut dire qu’en termes d’infrastructures, le maillage sécuritaire de la nouvelle ville se renforce de jour en jour, comme cela a été le cas en ce début de mois avec l’ouverture de deux sièges de sûretés urbaines au niveau des unités de voisinage 8 et 19, lesquels font partie d’un ensemble global de 11 structures devant être livrées dans les prochains mois. Sur le volet des interventions, les coups de boutoir contre la criminalité se poursuivent avec des résultats des plus probants. Dernières opérations en date, celles qui ont permis de mettre fin aux agissements d’une bande organisée spécialisée dans le vol avec violence, ainsi qu’à l’arrestation d’un malfrat multirécidiviste, lequel faisait l’objet de recherches par les services de sécurité. La première affaire remonte à la nuit du Mawlid Ennabaoui où, à la suite d’un dépôt de plainte par la victime d’une agression suivie de vol à bord d’un véhicule léger qu’elle croyait être celui d’un transporteur clandestin, les enquêteurs de la 3e sûreté urbaine de la nouvelle ville ont procédé au signalement de la voiture en question, une Chevrolet grise, laquelle a rapidement été interceptée au niveau de l’U.V 14. La fouille qui s’en est suivie a permis de saisir chez les trois occupants du véhicule, âgés de 28 à 29 ans, une arme blanche, une somme d’argent, ainsi qu’un téléphone portable et des bijoux appartenant à la victime qui n’a pas eu de mal à reconnaître, lors de la confrontation d’usage, ses agresseurs. Par la suite, l’enquête de la police a permis d’établir que les 3 malfaiteurs n’en étaient pas à leur coup d’essai, et qu’ils s’étaient déjà rendus coupables de forfaits similaires, toujours au niveau d’Ali Mendjeli. Ces derniers ont été présentés jeudi dernier devant le procureur de la République près le tribunal du Khroub et placés sous mandat de dépôt. Concernant la seconde opération, les faits remontent à dimanche dernier, le soir quand, agissant sur information, les éléments de la police judiciaire de la 1re Sûreté urbaine de la nouvelle ville ont réussi a appréhender, au niveau de l’U.V 14, un dangereux criminel, âgé de 22 ans et impliqués dans plusieurs affaires de trouble à l’ordre public et incitation à la violence, association de malfaiteurs et destruction de biens d’autrui, vol sous menace d’arme blanche et coups et blessures volontaires. Enfin, il est à noter que le système de télésurveillance mis en place par la sûreté de wilaya (près de 300 caméras opérationnelles au niveau des principales artères de la plupart des cités), de même que l’implication directe des citoyens dans la lutte contre le crime et l’insécurité, notamment par le biais du numéro vert de la sûreté nationale, ont également contribué à la quiétude relative qui caractérise désormais les différentes localités de Constantine.

Issam B.