Intempéries : La Protection civile sur tous les fronts

«Pas moins de 2.272 interventions ont été effectuées par les éléments de la Protection civile, et ce durant les dernières

24h», a indiqué le lieutenant Zoheir Benamzal, de la cellule de communication de la Protection civile.

En effet, les unités de la Protection civile se sont mobilisées pour différentes assistances, secours et évacuation des malades durant ces dernières vingt quatre heures, effectuant ainsi pas moins de 2.272 interventions sur tous les fronts et ce, à travers le territoire nationale. Contacté, hier par nos soins, le lieutenant Benamzal a indiqué que durant cette période «trois personnes ont trouvé la mort et dix blessés ont été évacués lors de différents accidents». Il s’agit, selon notre même source de deux personnes qui ont été fauchées par un train, «une femme de 47 ans à El Eulma et un jeune homme de 25 ans à Blida», a-t-il précisé. «Dans la wilaya d’El Bayadh, dans la commune de Bennoude, un véhicule s’est renversé engendrant un décès et un blessé». Notre source ajoute que «10 personnes ont été blessés lors d’un renversement d’un bus dans la commune de Tadmit, dans la wilaya de Djelfa…, fort heureusement aucun décès n’a été enregistré».

A Bordj Bou Arreridj notre correspondant nous a informé que 11 accidents ont été enregistrés en trois jours et qui ont causé le décès d’une personne et six autres blessés, ces derniers ont été pris en charge par les éléments de la Protection civile. Egalement, un accident mortel a été enregistré, jeudi dernier, quand un homme âgé de 28 ans a été éjecté de son véhicule après une collision avec un camion.

La recrudescence de ce phénomène a poussé le groupement de la gendarmerie nationale à lancer une campagne de sensibilisation pour réduire le nombre de ces accidents.



Des pluies assez marquées annoncées pour aujourd’hui



S’agissant des interventions effectuées par rapport aux intempéries de la même période, le lieutenant Benamzal a indiqué que «les unités de la protection ont effectué six évacuations dont cinq habitations et un édifice public, et ce, dans les communes de Nador et Sidi Lahmer, dans la wilaya de Tipaza». Il a, en outre, indiqué qu’une opération de sauvetage a été effectuée au niveau de la commune de Sidi Safi dans la wilaya de Ain Témouchent «quatre personnes cernées par les eaux pluviales ont été sauvées», a-t-il dit. Par ailleurs, 38 personnes ont trouvé la mort et 1.058 autres ont été blessées dans 990 accidents enregistrés par la Protection civile durant la période du 11 au 17 du mois courant à travers le territoire national, selon un bilan hebdomadaire de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été noté au niveau de la wilaya de Boumerdes avec 4 personnes décédées et 31 autres blessées suite à 29 accidents de la route, précise la même source. Durant la même période les éléments de la Protection civile ont accompli 949 interventions pour procéder à l'extinction de 587 incendies urbains, industriels et incendies divers.

Il y a lieu de rappeler qu’un bulletin météorologique spécial (BMS) a été annoncé hier par l'Office national de météorologie (ONM) qui prévoit des pluies assez marquées, parfois sous forme d'averses orageuses, continueront d'affecter les wilayas d'Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Tizi-Ouzou et Bouira.

Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 50 mm, précise le bulletin de l'office, dont la validité court jusqu'à cet après-midi à 15 heures.

Les pluies continueront par ailleurs d'affecter les wilayas de Chlef, Ain Defla, Tissemsilt, et Tipaza jusqu'à 21 heures et dont les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 80 mm, selon les prévisions de l'ONM.

Siheme Oubraham