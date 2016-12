Colloque "bougies qui ne s’éteignent pas" A ORAN : Les lauréats du concours littéraire distingués

La sixième édition du colloque national "Choumouaa la tantafi" (Bougies qui ne s’éteignent pas) s'est clôturée mardi à Oran, par une cérémonie en l'honneur des lauréats du concours littéraire national organisé à cette occasion. Les premiers prix en "melhoun" et poésie classique ont été attribués, respectivement, à Haroun Ahmed Bessam d’Oran et Fatiha Maameri de Ghardaia, alors que Nahed Boukhalfa de Batna s'est vue décerner le premier prix en conte, selon la directrice de la maison de la culture "Zeddour Brahim Belkacem", qui a indiqué qu’un seul prix a été consacré à chaque genre littéraire. Ce concours, organisé par la maison de la culture, a vu la participation de 15 concurrents en poésie classique, 5 en "melhoun" et six pour le récit de plusieurs wilayas du pays, a ajouté Kouadri Aichouche Bakhta. Les travaux de cette édition du colloque, dédiée au romancier algérien Abdelmalek Mortad, ont été marqués par des communications sur le parcours littéraire de cet homme qui est toujours à son apogée culturel. Des lectures poétiques en classique et "melhoun" ont été animées, à cette occasion, par une pléiade de poètes venus de différentes wilayas du pays. Cette rencontre culturelle de deux jours a été organisée par la direction de la culture d’Oran avec la contribution d'associations culturelles locales, dont "El Fadl" de promotion de la fille, "El Jil" et "Fen oua Ibdaa" (art et créativité). (APS)