Le Coin du copiste : Quand les artisans s’installent …

On les trouve, lors de notre passage en voiture, dans leurs petits pavillons pendant une quinzaine de jours puis ils font —sans que l’on s’aperçoive— trois petits tours et puis s’en vont… Nichés au centre de la Grande Poste à quelques encablures du grand édifice néo-mauresque, ils reviennent après avoir loués leurs places, une semaine plus tard avec une grande provision de leurs produits fabriqués avec originalité et soin. Ce sont les artisans qui font étalage d’une multitude d’objets sortis tout droit de leur petite entreprise le plus souvent familiale et débordant d’ imagination et de créativité. Une foule de personnes s’amoncelle dans les entrées, beaucoup de femmes et parfois d’hommes, qui achètent quel qu’en soit le prix, un produit artisanal que l’on ne trouve pas habituellement dans les magasins de la capitale. L’œil fureteur pour flairer la bonne occasion et les ustensiles confectionnés dans d’autres villes d’Algérie ou dans les environs des petites agglomérations de la périphérie du grand Alger, les clients attirés par les objets neufs et originaux font leurs emplettes. À défaut de boutiques, les artisans exhibent leurs marchandises en pleine rue et au grand air, cela va des dinanderies algéroises les plus surprenantes par leur fabrication traditionnelle, aux poteries berbères finement colorées et sur lesquelles sont dessinés des motifs et symboles anciens. Toutes ces poteries qui se déclinent sous différentes formes font partie de la vaisselle utilisée quotidiennement par les ménagères. Les femmes qui s’arrêtent un instant pour regarder les robes et habits de toutes les régions, au style typiquement algérien, discutent avec les couturières qui ont fait le déplacement malgré l’hiver pour expliquer leur façon de faire. Un pavillon tout de blanc vêtu attire le plus les visiteurs : c’est celui des paniers et autres objets en osier que l’on n’a pas souvent l’occasion de trouver en ville, alors que les artisans des contrées éloignées conservent à ce jour l’art de sa fabrication. Il faut dire que cette place faisant face à la grande poste est régulièrement investie par des artisans professionnels qui exposent leurs meilleurs produits de l’année. Il nous a même été donné de contempler , il y a quelques semaines de cela dans ce même lieu, les travaux bien singuliers d’un artisan installé avec sa femme sous un pavillon. Quel ne fut pas notre plaisir et notre surprise de découvrir comment ces artistes qui, à la pointe de la modernité et du design fait à la main, détournaient une matière solide comme le fer pour en faire de grands objets de décoration comme des montres, des porte-manteaux, des bicyclettes, des tables basses, des miroirs, des silhouettes humaines grandeur nature et tant d’autres choses encore plus magiques que les doigts habiles de cet artiste que l’on découvrait avec bonheur pour la première fois !

L.Graba