Musée d’art et d'histoire de Tlemcen : 5.430 visiteurs en 2016

Le musée public national d’art et d'histoire de Tlemcen a accueilli 5.430 visiteurs en 2016, a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel. Cette affluence est enregistré, en grande partie, à la faveur de l’organisation de manifestations diverses notamment lors de fêtes nationale et religieuse et d'activités culturelles et artistiques dont des conférences, des récitals poétiques, des journées d’étude, des ateliers , des expositions et autres, a indiqué Noureddine Bouazza dans un communiqué de presse. Cette structure, nouvellement créée, a réussi à assumer son rôle : réaliser ses objectifs, promouvoir la culture au sein de la société et encourager la créativité artistique, signalant la tenue de quatorze expositions, cinq conférences, quatre journées d’étude, trois colloques nationaux en plus de cérémonies en l'honneur de figures culturelles, artistiques et médiatiques. Parmi ces activités, une exposition sur "Yennayer" dans la région de Tlemcen, organisée en début d’année avec une journée d’étude sur le patrimoine culturel de Tlemcen (Beni Snouss comme modèle), un vernissage de tableaux à l’occasion de la célébration du mois du patrimoine, un atelier de formation sur les manuscrits, une journée d’étude sur les foggaras dans la région du Touat et une exposition de philatélie. Un troisième colloque national sur les maisons scientifiques de Tlemcen a été consacré cette année à la maison "El Okbania" évoquant le magistrat et littéraire, El Okbani, et ses contributions. Dans le cadre de la célébration de fêtes nationales, le musée a organisé une conférence historique sur les manifestations du 17 octobre 1961 sous le titre "Devoir de mémoire", une autre sur les manifestations du 11 décembre 1960, en plus de festivités célébrant le mois de la révolution à l’occasion du 62ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale marquées, notamment par une exposition de photos et d'écrits sur la révolution de novembre et une conférence nationale sur les personnalités nationale et étrangère au service de la cause algérienne, en collaboration avec l’université de Tlemcen. (APS)