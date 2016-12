Musique andalouse et musiques anciennes : Coup de starter dans un opéra archicomble

Bijou architectural et culturel récemment inauguré par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l'opéra d'Alger a abrité mardi soir la 11e édition du festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes, en présence d'un public record ayant occupé les 1600 places de cet édifice somptueux.

Les mélomanes de la musique andalouse n'ont certainement pas regretté le déplacement pour assister à trois prestations d'artistes de haut niveau, qui sera d’ailleurs toujours le cas dorénavant, avec en moyenne trois artistes et groupes par soirée (à partir de 19h), jusqu'au 25 décembre.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a manifesté lors de son allocution sa joie de voir les familles algériennes venues en masse assister à la beauté de l'art dans l'opéra de sa capitale. " Cet édifice somptueux a été conçu pour accueillir les travaux artistiques d'excellence. La musique andalouse est un art d’élite, sa place est dans l'opéra d'Alger ", a souligné Azzedine Mihoubi avant de remercier le commissariat du festival, la presse algérienne et le fidèle public, qui selon lui, assurent la pérennité du festival. De son coté, le commissaire du festival, Aissa Rahmaoui, a donné le coup de starter de la manifestation en précisant que cette onzième édition sera celle des hommages aux maîtres de la musique andalouse, notamment la dédicace de l'ensemble de la onzième édition à la mémoire de Mohamed Tahar Fergani, afin que nul n'oublie le sacrifice et sacerdoce de ceux qui ont donné leur vie au patrimoine musical algérien ; un vibrant hommage a été aussi rendu à Boukli Hacene Saleh, figure emblématique de la musique Arabo-andalouse, un symbole de l’érudition musicale traditionnelle, et largement reconnu comme un virtuose du Rbab.

"Ca m'a touché d'être honoré, ce soir, car d'habitude on rend hommage en Algérie à des titres posthumes, et c'est dommage que nous ne perpétuons pas cette manière de faire, de faire plaisir à l'artiste de son vivant. C'est très important de soutenir les artistes qui ont donné pratiquement toute leur vie pour la culture et l'histoire sans rien demander ", a souligné Boukli à l'issue de son hommage. Entre autres artisans maître-luthier, violoniste, compositeur, chef d'orchestre, chercheur en musicologie, Cheikh Boukli est une icône vivante de la culture qui s'est dit très honoré de recevoir le trophée du festival, une distinction honorifique de la part du commissaire du festival.Le coup de cœur de l'ouverture du onzième festival en Algérie a été le public record qui a rempli l'immense salle de l’opéra d'Alger et fait preuve d'une grande connaissance de cette musique citadine savante. Deux voix féminines prometteuses de la jeune génération ont gratifié le nombreux public de l'opéra d'Alger pour cette soirée inaugurale. Il s'agit de Meriem Benallal et d'Amel Brahim Djelloul. L’ensemble turc, Goksel Baktagir, a également fait sensation lors de son passage sur scène en faisant preuve d'une grande virtuosité sur le Qanun.

Kader Bentounès