MCA : Que se passe-t-il entre Omar Ghrib et le CA ?

Alors que le Mouloudia d’Alger caracole en tête de Ligue 1-Mobilis, et réalise une très bonne phase aller avec une grande possibilité de terminerchampion d’hiver à seulement une journée seulement de la fin, qui le verra donner la réplique aujourd’hui à l’USMBA à domicile, on constate quelques remous au sein de l’équipe dirigeante ; cela notamment entre le directeur du Mouloudia, Omar Ghrib, et le conseil d’administration mené par M. Ladj, nouvellement installé en tant que directeur de cette instance du club et donc nouveau président du club.

Il y a comme un certain malaise, évident, entre les deux parties qui, dans l’intérêt du MCA, ne doivent en réalité n’en faire qu’un. D’un côté, Omar Ghrib qui gère parfaitement l’équipe sur tous les plans, organisationnel et professionnel, avec une parfaite maitrise du groupe et une discipline infaillible ; de l’autre, des membres du conseil d’administration qui prennent en main l’aspect administratif et la gestion financière du club. Le premier affirme qu’il n’a reçu aucun apport financier pour pouvoir mener dans de meilleures conditions sa mission, au même moment que le nouveau président qui affirme qu’au contraire beaucoup d’argent a été injecté par Sonatrach, propriétaire du club, dans les caisses du club, avançant le chiffre de 43 milliards de centimes, lors d’une émission sportive sur la chaine de télévision nationale A3. À chaque question de l’animateur, Karim Ait-Athmane lié à Omar Ghrib et son important engagement qui permet aujourd’hui au Mouloudia d’être à la tête du championnat, on aperçoit, et cela saute aux yeux, comme un malaise dans l’attitude du premier responsable du club, M. Ladj qui, à chacune de ses réponses sur le rôle important d’Omar Grib dans le bon comportement de l’équipe, donne l’impression de le minimiser. Cela au moment où les observateurs avérés et les supporters s’accordent tous à dire qu’à chaque fois qu’Omar Ghrib est à la tête de l’équipe, le MCA réalise de bons résultats et joue les premiers rôles. Pourquoi donc cette animosité quand tout le monde doit s’unir pour que la sérénité demeure totale afin de permettre à l’équipe de poursuivre sur la voie du succès ?!! Les divisions et le clanisme ont de tout temps été la source du mal chez le doyen. Il est des plus indiqué, en ce moment, que cesse toute action volontaire ou maladroite, qui mènera à la déperdition de ce club mythique qu’est le Mouloudia d’Alger. Une chose est sûre, les membres du staff technique, les joueurs et les supporters dont leur grande majorité soutiennent Omar Ghrib et s’accordent à dire qu’il est l’homme de la situation et la source du succès de l’équipe ; les résultats obtenus jusque-là le prouvent bien. Par ailleurs, lassé de se voir rappeler à l’ordre par le CA et le manque de ressources financières mises à la disposition de l’équipe, comme il ne cesse de l’affirmer —alors que Ladj souligne le contraire—, Omar Ghrib a fait savoir que si la situation demeure en l’état, il quittera le club d’ici la fin du mois. Une possibilité récusée par les inconditionnels Mouloudéens, comme constaté dans les discussions de ces derniers au quartier fief du Doyen, Bab El Oued, qui ne veulent point entendre parler du départ de celui en qui ils croient fermement. Pour eux, s’il y a départ de Omar Ghrib, le Mouloudia qui marche bien en pâtira. «Maintenant que le Mouloudia est premier, certains y rodent comme des loups pour tirer des dividendes du travail dont seul Omar Ghrib a le mérite. Laisser Omar tranquille…», a tenu à indiquer un groupe de supporters.

Mohamed-Amine Azzouz