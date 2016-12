Grand angle : Mobilisation et coopération

Durant cette année 2016 qui s’achèvera dans moins d’une semaine, l’Occident a été la cible de nombreux attentas attribués ou revendiqués par Daech. Le dernier en date est celui qui a frappé Berlin en plein cœur la capitale allemande. Cet attentat a fait 12 morts qui viennent s’ajouter à la liste déjà longue des victimes du terrorisme.

« Au 1er décembre 2016, 1.651 attaques ont été enregistrées dans le monde, avec 14.868 morts «, avait indiqué l'Ambassadeur Smaïl Chergui Commissaire à la Paix et à la sécurité de l’Union africaine à l’ouverture de la 10ème réunion annuelle des points focaux du Caert. Mais, il avait averti que ce nombre serait nécessairement revu à la hausse en raison de la persistance des attentats qui fauchent en moyenne une vingtaine de personne à chaque fois. Berlin est aujourd’hui sous les feux des projecteurs des médias comme à chaque fois qu’un pays occidental est la cible d’un attentat. Il faut néanmoins rappeler —c’est ce que le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA avait fait à Alger— que « le plus grand nombre de personnes tuées par les attaques terroristes se situe en Afrique». Mais, quel que soit le lieu où les terroristes passent à l’acte, leur objectif est le même : semer la mort et faire régner la terreur. Pourtant, on ne peut s’empêcher de croire que leurs desseins sont voués à l’échec. Car à chaque fois , les pays et les sociétés frappés par des attentats voulus des plus meurtriers possibles, se relèvent plus forts et plus déterminés qu’ils n’étaient auparavant pour éradiquer ce fléau transfrontalier. Et c’est cette détermination qui fera au finale la différence. La mobilisation citoyenne et la coopération internationale sont les remparts sur lesquels viendront se fracasser toutes les tentatives des tenants du terrorisme et de l’extrémisme violents. Et pour s’assurer la victoire, il faut impérativement mettre en œuvre une stratégie commune de lutte contre le terrorisme d’une part, et que les pays qui se refusent à établir une véritable coopération sécuritaire surmontent leurs réticences de l’autre, car les terroristes exploitent toutes les failles sécuritaires.

Nadia. K