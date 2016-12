Trump : « C’est une guerre de religions »

Toute la clarté n'était pas encore faite sur l'attentat au camion-bélier ayant tué lundi douze personnes sur un marché de Noël à Berlin, que le président élu américain Donald Trump y voyait déjà la confirmation de ce qu'il considère comme une guerre de religions à l'échelle mondiale. «Des civils innocents ont été tués dans les rues alors qu'ils se préparaient à fêter Noël», a-t-il déclaré lundi soir dans un communiqué.

Le groupe «État islamique et d'autres terroristes islamistes attaquent continuellement les chrétiens au sein de leurs communautés et lieux de culte dans le cadre de leur jihad mondial», a-t-il poursuivi. Ce faisant, il a rompu avec la façon dont réagissent la plupart des dirigeants occidentaux face à l'extrémisme violent, mais il est resté fidèle à sa ligne de campagne. M. Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a tiré et communiqué publiquement ses conclusions avant que la police allemande ne libère mardi un demandeur d'asile pakistanais après l'avoir mis hors de cause. Et avant également que l'EI ne revendique mardi l'attentat dans son agence de propagande Amaq. Le futur président américain a employé le même registre pour condamner l'assassinat lundi de l'ambassadeur de Russie en Turquie par un «terroriste islamique radical». Mettre ainsi l'accent sur la religion présumée des assaillants constitue un choix délibéré de trancher avec la politique du président sortant Barack Obama. La conviction de Donald Trump et de ses conseillers

diffère : pour eux, l'extrémisme ne peut être défait que s'il est identifié comme une excroissance de l'islam.