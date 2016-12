MCA-USMBA et JSS-USMA : Deux chocs au sommet

Cette 15ème journée de la Ligue-1 qui coïncide avec la dernière rencontre de la phase aller, aura lieu sur trois jours (jeudi, vendredi et samedi). Elle nous propose aujourd’hui deux chocs aussi importants les uns que les autres.

À tout seigneur, tout honneur. Le leader, le MCAlger, recevra l’USMBA qu’il faut prendre très au sérieux, elle, qui est sur une série de très bons résultats aussi bien en championnat national qu’en coupe d’Algérie. Par conséquent, les Mouloudéens, qui joueront tous leurs atouts, feront tout pour remporter le titre honorifique de champion d’automne. Actuellement, les poulains de Mouassa possèdent un point d’avance sur l’USMA, avant même l’entame de cette journée. Ils doivent cependant être très vigilants pour ne pas laisser cette opportunité leur filer entre les doigts. Il est clair que la situation financière très difficile du MCA a fait que le président directeur général, Omar Ghrib, menace de partir car, a-t-il dit, «il n’est pas aidé par le CA de Sonatrach et que tout ce qui se dit sur les plateaux de télévision ne sont que « pures mensonges «. On s’attend à ce que le MCA risque la relégation au cas cette menace s’officialiserait. Avant Ghrib, comme on le sait, le MCA ne jouait que pour le maintien. Maintenant, les gars de Bab El Oued sont en train de défier l’USMA, le champion d’Algérie en titre. Ce dernier, aura à effectuer, aujourd’hui, un périlleux déplacement, au stade 20-Août 55 de Béchar pour y affronter la JS Saoura, une équipe qui ne cède jamais rien «at home». Beaucoup de grosses pointures l’ont vérifié à leurs dépens. Côté USMA, le retour de Hammar comme titulaire a fait du bien à l’équipe. Elle est devenue plus accrocheuse et surtout plus dangereuse sur le plan offensif. Ce sera une empoignade des plus serrées entre deux équipes qui ne vont pas se faire de cadeaux. Le MCO qui est sur le podium va certainement oublier son élimination en coupe d’Algérie à Chlef, devant l’ASO pour se consacrer uniquement au championnat national. Il est certain que les Hamraouas de Belatoui partiront avec les faveurs des pronostics en accueillant une équipe du CSC à qui rien ne sourit, et ce, depuis le retrait de Boullhabib. Il faudra cependant se méfier de cette équipe constantinoise qui a l’intention d’engager Amrani qui vient de lâcher l’ESS. Ce sera un match indécis de bout en bout.

Le derby de l’Est qui opposera Sétifiens au Tadjenanetis sera très disputé entre deux larrons décidés à faire le plein. D’où l’intérêt de cette joute où les deux équipes veulent à tout prix améliorer leurs classements respectifs. Il est certain que dans cette rencontre qui aura lieu au stade 08-Mai 45, l’avantage du terrain a une importance évidente.

À El Mohammadia, c’est un remake des 1/16èmes de finale de la coupe d’Algérie où les Harrachis, plus qu’à 10 depuis l’expulsion de Harrag, que les fans des deux équipes vont revivre. Évidemment, les Harrachis partent favoris, mais... les Médéens de Slimani ne viennent pas non plus à El Mohammadia pour faire de la figuration.

H. G