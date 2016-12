JSK : El Bahari deuxième recrue

La JSK continue son opération de recrutement avec l'ouverture du mercato d'hiver. Le club kabyle, qui a déjà enregistré au courant de la semaine dernière la signature de Sofiane Khelili, a finalisé avec l'attaquant de l'Olympique Arzew, El Bahari. Ce dernier, passé par le MCO et le CSC, a signé mardi un contrat de dix-huit mois au profit des Canaris.

El Bahari ne compte pas perdre son temps, puisqu'il est arrivé à Tizi-Ouzou avec tous ses effets personnels pour entamer les entraînements dans la foulée. D'ailleurs, le natif d'Oran a pris part à sa première séance d'entraînement, hier.

À 30 ans, ce joueur dit se lancer dans un nouveau défi et promet de réussir son passage chez les Canaris.

Sur le papier, El Bahari est recruté pour remplacer Abdelmalek Ziaya libéré avant même la fin de la phase aller après des prestations assez limites au cours

desquelles l'ancien attaquant de l'ESS et de l'USMA est resté muet pendant toutes les fois où il a été titularisé.

Par ailleurs, la JSK, qui a mis à l'essai un autre émigré cette semaine, sans avoir été forcément convaincue, continuera à prospecter en vue du renforcement. Moh-Chérif Hannachi a déclaré récemment que son club engagera cinq nouveaux joueurs cet hiver. Plusieurs joueurs sont cités actuellement dans l'entourage immédiat du président de la JSK, notamment l'attaquant du RCK, Maâmache, celui de l'ESS, Hadouche, ou encore le Franco-algérien, Thomas Izerghouf.

Des joueurs qui intéressent au plus haut point Hannachi, lequel a promis aux supporters un recrutement qualitatif pour ce mercato.

Amar Benrabah