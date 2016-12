Ligue-Deux (14e journée) : Paradou AC champion d’automne

Les joueurs du PAC ont eu un bon coup lors de l’avant dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue-deux, disputée mardi. Les protégés du technicien espagnol, Josep Maria Nogués, sont partis à Bejaia damer le pion à la JSMB. Face à un sérieux concurrent à l’accession, le leader s’est imposé par (1 à 2). Un précieux succès qui permet aux Algérois, assez réguliers depuis l’entame de la saison, de s’adjuger le titre honorifique de champion d’automne. Pourtant, les choses avaient bien débuté pour la formation locale. Ouanas, sur penalty, donne rapidement l’avantage à la JSMB, qui attend toujours la prise de fonction de son nouveau coach, Ifticen. Cependant, les camarades de Mansouri se sont montrés plus entreprenants à leur retour du vestiaire. 47’, Bouabta remet les deux formations à égalité, avant que Meziani (66’) ne donne la victoire aux siens. De son coté, le dauphin n’a pas brillé à Bordj Bou Arreridj ; l’USMB s’est incliné face au CABBA, lors d’une rencontre assez équilibrée qui s’est déroulée à huis clos. L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre de Madouni, à la demi-heure de jeu. Un succès qui permet à l’équipe du Ahly, sur une bonne dynamique depuis l’arrivée de Bira à la barre technique, de pointer au pied du podium. C’est le cas aussi pour la JSM Skikda auteur d’une victoire étriquée à domicile face au MC El Eulma (1-0) et de l’US Biskra, vainqueur à Boussâada (0-1) face à l’Amal. À noter par ailleurs, la belle performance du Widad de Boufarik qui est revenu d’Oran avec les trois points de sa confrontation avec l’ASMO. Dans le bas du tableau, la situation se complique un peu plus pour le MCEE, désormais lanterne rouge, et le Ghali de Mascara qui a lourdement chuté à Khroub (3-0). De son coté, le RC Arbâa est sorti indemne de son déplacement à Chlef. Les camarades de Boukria sont parvenus à tenir en échec l’ASO (1-1), qui

attendent toujours la nomination d’un nouvel entraîneur. Un précieux nul pour les « Pirates » qui commencent à retrouver une certaine stabilité.

R.Maouche

Résultats



JSM Skikda - MC El Eulma 1-0

CRB Aïn Fekroun - MC Saïda 0-0

AS Khroub - GC Mascara 3-0

Amel Boussaâda - US Biskra 0-1

ASM Oran - WA Boufarik 1-2

JSM Béjaïa - Paradou AC 1-2

CA Bordj Bou Arréridj - USM Blida 1-0

ASO Chlef - RC Arbaâ 1-1



Classement

Pts J

1). Paradou AC 31 14

2). USM Blida 26 14

3). JSM Béjaïa 24 14

4). CAB Bou Arréridj 23 14

5). US Biskra 21 14

6). MC Saïda 20 14

7). JSM Skikda 20 14

8). ASO Chlef 20 14

9). CRB Aïn Fekroun 19 14

10). ASM Oran 17 14

11). Amel Boussaâda 17 14

12). WA Boufarik 16 14

13). AS Khroub 16 14

14). GC Mascara 8 14

15). MC El Eulma 8 14

16). RC Arbaâ 8 14.