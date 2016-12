Dans la LUCARNE : L’arbitrage sans pression ?

L’arbitrage avait fait les choux gras de la scène sportive nationale il y a quelques semaines. Il ne se passe pas un week-end sans qu’on ne parle de ce volet. Car qu’on le veuille ou non, certains présidents de nos clubs ont tout fait pour justifier les faux pas de leurs équipes respectives. C’est vrai qu’il y a du vrai dans les déclarations des uns et des autres, néanmoins comme le disent certains, les fautes étaient évidentes et justifiées, selon certaines critiques. Toutefois, cela ne peut pas tout expliquer. En effet, on ne cherche pas à remettre en cause le niveau d’ensemble de l’équipe et de ses composantes. Ne prendre en considération que les arbitres serait avoir des positions simplistes tendant à cacher les véritables faiblesses de l’équipe dont on a la charge. Il est certain que sur le plan des instances et des compétitions africaines, on peut mettre en relief le fait que nos arbitres sont parmi les meilleurs du continent. Ils sont même très appréciés eu égard à leur impartialité et leur justesse. Il est clair que dans les différentes compétitions nationales, nos arbitres sont généralement mal vus et la suspicion règne en maître. Pourtant, ils font énormément d’efforts pour que nos rencontres de football se déroulent dans des conditions normales, voire même excellentes. C’est ce qui rend les responsables, qui gèrent la Commission Fédérale d’arbitrage, assez optimistes pour que tout aille comme ils l’auraient souhaité à tous les niveaux. Cependant, entre la réalité et le vœu des uns et des autres, il y a tout un fossé. Pourtant, des efforts sont déployés inlassablement pour que «nos sifflets» fassent leur travail sans accrocs. Sur le terrain, les observateurs ont remarqué que la commission Fédérale d’Arbitrage a fait du très bon travail sur le plan de la formation des nouveaux arbitres. Ces derniers sont aujourd’hui officient dans notre championnat national avec beaucoup de réussite. C’est certain qu’il n’y a pas longtemps, nos arbitres avaient subi de terrible pression de la part de quelques présidents de club, heureusement pas tous, en raison des résultats catastrophiques et n’ont pas manqué de porter tous ses ennuis et notamment la panne de résultats exclusivement à l’arbitre. C’est lui qui est derrière la descente en enfer de leurs équipes. Indirectement, ils ne font que chercher de faux-fuyants pour justifier l’injustifiable. Au fond, c’est leur politique de recrutement qui a échoué et rien d’autre. Là, ils ne peuvent tromper personne. Ce ne sont pas les arbitres qui font perdre les équipes, sauf certains rares cas où les fautes commises sont apparentes. Sinon, les véritables raisons sont ailleurs. Il y a surtout nécessité de responsabiliser quelques présidents dans la chute des résultats et du classement de leurs clubs respectifs. Cette situation relative aux arbitres n’est pas l’apanage de l’arbitrage algérien seulement, mais aussi européen. Tout le monde avait vu comment le Barçà avait les faveurs de certains arbitres qui lui accordaient des penaltys imaginaires et des hors-jeu flagrants. En dépit de cela, pas de bagarres , ni scandales provoqués par les autres clubs lésés quelque part. Lors du match,

Paris St Germain-Lille, l’arbitre avait refusé un penalty à Lille. Lors du grand choc, entre Monaco et Lyon, le président du club hôte qui avait été battu sur le score de (3 à 1) n’avait pas manqué de fustiger l’arbitre de la rencontre le rendant pour responsable de la défaite de son équipe (Monaco). Il avait même avancé que « cette équipe de Lyon était protégée et aidée par les arbitres ». Heureusement, que les analystes de Bein Sport ont « fait tomber en pièces » toutes ces critiques jugées par tous comme fausses et surtout inexactes ; non-seulement fausses, mais surtout mensongères.

Par conséquent, avant de critiquer les arbitres, il faudrait d’abord jeter un regard côté de son équipe pour voir si elle est réellement capable de tenir la comparaison avant d’attaquer quiconque.

Hamid Gharbi