COMMENTAIRE : Une info peut en cachER une autre

Le monde a identifié et quantifié la désinformation dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis les années 1970 ont connu l’émergence d’études sérieuses sur cette pratique de plus en plus courante de nos jours. La «bataille d’Alep» est l’exemple actuel le plus édifiant quant à cette arme d’une efficacité redoutable. L’intox d’aujourd’hui n’a pas d’égale dans l’histoire de l’humanité, la célérité et la facilité d’accès à l’information ont fait le reste. Internet et les réseaux sociaux ont pris le pas sur les techniques «artisanales» d’antan. Les nombreuses études étayent magistralement ce principe en mettant en exergue la répétition du mensonge qui constitue la base de la désinformation. La simple itération transforme celui-ci (le mensonge) en vérité pour le public, et, quotidiennement, les exemples ne manquent pas. La rumeur tenace finit, dans la majorité des cas, par s’installer comme vérité indéniable. Surtout si elle est teintée de peurs ou d’espoirs.

La masse marche à tous les coups. Si l’on comptabilisait les fausses nouvelles relayées par Facebook, et suivies et soutenues par la grande majorité, on s’immergerait dans une atmosphère fétide de désinformation aux effets souvent dévastateurs. Et nul ne peut se targuer de résister aux «fakes». Cela commence par un timide soupçon, et cela déborde sur une «opinion publique». Du pain béni pour les esprits malfaisants. On s’attaque à une nation, à une religion ou à des personnes en accommodant savamment un mensonge qu’on distille sur le Web, l’arithmétique fait le reste. Chez nous, on le voit tous les jours, le syndrome s’est bien installé, chaque information est triturée selon l’obédience, et, en un tour de main, la rue en parle comme si c’était la seule vérité. Souvent, la dérive prend de graves proportions. Le plus grave dans cette pathologie, c’est le choix de certains intellectuels de faire du Web ou, pire encore, des réseaux sociaux, une source «crédible» d’information. Il est alors très ardu de rectifier le tir ou de faire émerger la vérité. Derrière la culture ludique du buzz, se terrent des actions de grande envergure visant à déstabiliser l’opinion publique et la retourner en faveur d’une cause ou d’une volonté de nuire. Notre ministère de l’Enseignement, des généraux de l’ANP, des hommes politiques… ont en fait les frais. Les effets pervers de la désinformation sont incommensurables, surtout quand cela touche l’honneur ou la probité de personnes. Y aurait-il un antidote miraculeux à ce fléau naissant ? Que nenni, sauf peut-être la culture et l’extrême prudence.

Kamel Morsli