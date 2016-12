Attentat contre le centre culturel islamique à Genève : L’Algérie condamne avec « vigueur »

L'Algérie a condamné avec "vigueur" hier, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, l'agression armée qui a ciblé lundi le Centre islamique à Zurich (Suisse).

"Nous condamnons avec vigueur l'attentat armé perpétré lundi soir par des mains assassines contre le Centre islamique à Zurich (Suisse)", a déclaré M. Benali Cherif. Et d'ajouter : "cet acte terroriste lâche démontre clairement que les musulmans sont ciblés comme tous les autres dans leur pays d'origine ou d'accueil par des extrémistes et terroristes qui n'ont ni patrie ni religion ni valeurs". "Nous exprimons notre solidarité avec les familles des victimes et nous sommes convaincus que les autorités suisses prendront toutes les mesures nécessaires pour arrêter et poursuivre en justice les commanditaires et les auteurs de cet attentat", a-t-il conclu. (APS)