Attentat de Berlin : Le Président Bouteflika présente ses condoléances à la chancelière allemande

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message de condoléances à la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Mme Angela Merkel, dans lequel il a condamné "avec la plus grande vigueur", l'attentat perpétré, lundi soir, contre un marché de Noël à Berlin. "C'est avec une profonde indignation que j'ai appris l'odieux attentat qui vient d'endeuiller votre pays, à Berlin, faisant plusieurs morts et blessés", écrit le Chef de l'Etat dans son message. "En cette douloureuse circonstance et devant cet acte abject que nous condamnons avec la plus grande vigueur, je tiens à vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées et nos plus sincères sentiments de solidarité et de compassion à vous-même, au peuple allemand ami et aux familles des victimes", a ajouté le Président de la République.(APS)