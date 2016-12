ASSASSINAT DE L’AMBASSADEUR RUSSE EN TURQUIE : Message de condoléances du Président Bouteflika à son homologue russe

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé, hier, un message de condoléances à son homologue russe, Vladimir Poutine, suite à l'assassinat lundi de l'ambassadeur russe en Turquie."C'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du lâche assassinat de feu Andrei Karlov, ambassadeur de la fédération de Russie en Turquie, un grand diplomate dont le rôle principal est de servir la paix, la coopération et le rapprochement entre les peuples russe et turc", a écrit le Président de la République dans son message. "Tout en condamnant avec la plus grande énergie cet acte vil et odieux que rien ne peut justifier, permettez-moi, Monsieur le Président, en ces douloureuses circonstances, de vous présenter ainsi qu'à la famille du défunt, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées et de vous exprimer mes sentiments de compassion et de solidarité", a souligné le Chef de l'Etat. "Plus que jamais, la communauté internationale est appelée à unir ses efforts pour combattre le terrorisme international. Dans ce cadre, je puis vous assurer de l'engagement de mon pays à joindre ses efforts à ceux de la communauté internationale dans la lutte contre ce fléau qui menace la paix et la sécurité dans le monde", a-t-il ajouté. (APS)